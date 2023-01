En el año que habrá elecciones generales en todo el país, en Santa Cruz se conoció el primer relevamiento con los principales candidatos que eventualmente podrían presentarse a las candidaturas de gobernador e intendente de la ciudad Capital, Río Gallegos.

Según lo publicado por el diario Tiempo Sur, la consultora Kelt realizó durante noviembre y diciembre de 2022, en la provincia de Santa Cruz, una de las primeras encuestas que consistió en medir la intención de voto en base a una evaluación de imagen, gestión, perfil y la posibilidad de establecer hipotéticas alianzas. A continuación, los detalles:

Porcentajes gubernamentales

Al profundizar sobre si en el próximo período de gobierno provincial debería continuar el oficialismo o gobernar la actual oposición, el 57,8 % prefiere para el período 2023/2027 a un opositor contra un 42,2 % que preferiría la continuidad oficialista. Cuando se despliega este dato en preguntas más precisas surge la configuración actual del mapa electoral para este año.

El 58 % comprende al electorado que va desde el votante de izquierda al votante de derecha, como también al votante peronista "desencantado", que al encontrar una variante que lo seduzca podría retornar. A su vez incluye al votante antiperonista que jamás votaría una alternativa siquiera cercana al oficialismo. Por lo tanto, no es homogéneo y no podría estar comprendido por una única oferta electoral.

Al consultar particularmente acerca de cómo estaría compuesto por espacios políticos a ese 58 % de encuestados que preferiría un cambio, casi la mitad de los opositores no se deciden por un partido en particular y menos del 20% eligen alternativamente a SER o Cambia Santa Cruz.

Aquellos que forman parte del 42% y desearían la continuidad del oficialismo, al ser consultados si Alicia Kirchner debería continuar, poco menos de un encuestado cada dos, sostienen la continuidad del oficialismo con la reelección de la actual gobernadora. Incluso aun cuando Alicia no ha definido qué decisión tomará al respecto. El resto del 42% apostaría por otro candidato del oficialismo.

La gobernadora se ha erguido durante las últimas semanas como una representante y abanderada del federalismo en la lucha por una justa distribución de los fondos coparticipables, tópico que ha llevado incluso a llevarla a ser parte, junto con la Liga de Gobernadores, al pedido de Juicio Político para la Corte Suprema, donde ella será una de la testigo propuesta por el Gobierno. Además, tiene por delante dos acciones de gobierno de relevancia: la inauguración de la ampliación del Hospital de Río Gallegos y la visita - muy esperada- a las Represas. Y se espera con gran expectativa la apertura de Sesiones de la Cámara de Diputados el 1 de marzo.

Al tomar la totalidad de encuestados y apuntar hacia la pregunta de a quién votaría para gobernador, Pablo Grasso se perfila como el candidato más votado, con un 19,4 % de intención de voto. Lo sigue Javier Belloni con 12,9 % y Pablo González con 3,1 %.

Es así que, el Frente de Todos, a través de sus posibles candidatos, obtendría el mejor posicionamiento, con más del 35 % de intención de voto. Una hipotética candidatura de Alicia podría provocar variaciones en la distribución de dichos porcentajes, pero, teóricamente, potenciaría las chances del espacio.

Pablo Grasso se perfila como el candidato más votado

Por otro lado, Claudio Vidal se presenta como el candidato opositor con mayor intención de voto, con 23%, casi cuatro puntos por arriba de Pablo Grasso, en términos individuales. Si bien se trata de una buena cifra, es el único candidato de su espacio, no contando con quien le pueda aportar más votos.

En caso de que SER busque conformar una alianza con otro sector se encontraría con el problema de que sus electores no son homogéneos en cuanto a opinión sobre posibles alianzas. Esto refiere a que se "dispersan" entre quienes prefieren que se presente sólo (38%), que se sume al peronismo (30%), o a Cambia Santa Cruz (24%).

Claudio Vidal se presenta como el candidato opositor con mayor intención de voto

Esto representa un dilema ya que sólo no tendría, al menos en principio, los votos para ganar, pero si buscara alianzas electorales podría perder votos de quienes no están de acuerdo a quien elija como socios para el 2023. En el caso de los votantes de Cambia Santa Cruz un 41,5 % está de acuerdo con una alianza con Vidal, pero un 30,2 % no lo está, los que le da lo mismo son el 25,4 % y un 2,9 % no sabe, no contesta.

Cambia Santa Cruz suma casi 15% entre Roxana Reyes (8%) y Eduardo Costa (6%), poniendo al lema, al menos bajo este relevamiento, en una situación compleja para lo que se aproxima, donde parecería que se repite el comportamiento preferencial de brindarles victorias en las legislativas y no seleccionarlos para un cargo ejecutivo.

Buscando analizar un perfil a tener por parte de un candidato a vicegobernador/a, incluyendo cuál localidad debería ser su procedencia, un 53% considera que no es necesario presentar ningún perfil en particular, mientras que un 23 % opina que debería ser mujer. Un 18,1 % no sabe, no contesta y el resto entraría en la categoría de otros.

En cuanto a la localidad de origen, para el 61,1 % de los encuestados es indistinta la pertenencia geográfica del compañero de fórmula, un 17,9 % considera que debería ser de la “Zona Norte”, un 12,2% prefiere que sea de la misma localidad del candidato a Gobernador y un 8,3 % que no sabe, no contesta.

Estas respuestas escapan a la búsqueda de alguna preferencia en particular en la selección de un vicegobernador, abriendo así el abanico de opciones a la hora de que los candidatos busquen el compañero de fórmula.

Río Gallegos

Pablo Grasso se posiciona favorablemente con una gran imagen entre sus vecinos, más allá de pertenencias partidarias. De cada cuatro encuestados, tres tienen una opinión positiva de su gestión (75,5 %) y el 53% tiene intenciones de votarlo en caso de que se presente a la reelección como intendente.

Es pertinente comprender que la imagen de Grasso se reforzó aún más después del exitoso festival Aniversario y habiendo logrado extenderse por fuera de la ciudad capital. Mostró cómo creció el apoyo a su candidatura en las localidades de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, donde realizó actividades y encuentros con la militancia de la región norteña de Santa Cruz.

El resto de la grilla de posibles candidatos a la intendencia no tienen incidencia, el que más aparece mencionado en esa grilla es el radical Leonardo Roquel con 11,1 %.

Imagen negativa/positiva

Los dirigentes con más baja imagen positiva y más alta negativa pertenecen a la oposición. Eduardo Costa con 24 % de positiva y 54 % de negativa y Mauricio Macri con 22 % de positiva y 73 % de negativa.

Aquellos de mejor imagen son del oficialismo, Cristina Kirchner con 50% de positiva y 46% negativa, mientras que Alicia suma 39% positiva contra 55% negativa. Cuando consultaron a quién nunca votaría para gobernador Alicia Kirchner y Eduardo Costa igualan con un poco más de 30 % para ambos, tanto Roxana Reyes como Claudio Vidal presentan casi un 10 %, y los siguen Javier Belloni con 7,2 % y Pablo Grasso con 5,4 %.

A todo esto, mientras todos los partidos analizan lo que vendrá y la elección de sus candidatos, ya es oficial que junio es un mes clave: 24 se termina el plazo para la inscripción de las listas de las PASO.

La agenda electoral continuará el domingo 13 de agosto cuando se celebren las elecciones PASO. Así, se llegará al domingo 22 de octubre cuando se celebren las elecciones generales nacionales, que coincidirá con las votaciones de cargos provinciales en Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y el 19 de noviembre es la fecha reservada para el eventual balotaje nacional, en caso de que haya necesidad de una segunda vuelta.

En Santa Cruz ya se palpita el “Camino a las urnas”.

Ficha metodológica de la encuesta

La población de estudio corresponde a mayores de 18 años, residentes y votantes en la provincia de Santa Cruz. La muestra: 605 casos en la provincia de Santa Cruz. Error muestral: +/- 3,98% para un nivel de confianza del 95 %. Técnica de relevamiento: encuesta sistema CATI –cuestionario hecho con un operador- a teléfonos celulares. Fecha de campo: 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2022