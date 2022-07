Sergio Massa se reunió en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández luego de haber sido elegido para asumir en el cargo de ministro de Economía, Producción y Agricultura a raíz de la salida de Silvina Batakis. A la salida, confirmó que asumirá el martes, y el miércoles anunciará sus nuevas medidas.

"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara", explicó Massa.

Además, indicó que recién el lunes dará a conocer a su nuevo equipo. "No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar a designar ni a correr funcionarios. No se presten a mala información", le pidió a la prensa al retirarse de la residencia presidencial.

Consultado sobre la reacción de los mercados a su desembarco en el Gobierno, contestó: "Creo que hay que trabajar porque todavía falta mucho. Hay que seguir trabajando". Este viernes el dólar blue hoy sigue su caída en picada, que comenzó este jueves: en la jornada de ayer, se hundió $12.

El saliente titular de la Cámara de Diputados de la Nación ingresó a las 10.52 a la residencia presidencial y se retiró a las 12:30.



Massa asumirá cuando se resuelva el tema de su banca en Diputados

Massa continuará siendo presidente de la Cámara de Diputados hasta el martes. Se resolverá su reemplazo en una sesión especial, convocada por el propio diputado para formalizar su dimisión y elegir al nuevo titular del cuerpo que estará en ese puesto hasta diciembre de 2023. Se estima que será Cecilia Moreau.

Massa ministro de Economía

Antes de la reunión con el Presidente, el integrante del Frente de Todos (FdT) también se reunió con el exministro de Economía, Roberto Lavagna.

La llegada de Massa a Economía fue un rumor que comenzó hace un par de días, y terminó haciéndose realidad cuando, este jueves, la entonces ministra Silvina Batakis puso a disposición su renuncia al Presidente. En consencuencia, los Ministerios de Economía, Producción y Agricultura se fusionaron en un solo "superministerio".

El diputado Leandro Santoro aseguró que el mandatario, Alberto Fernández, "tenía el cambio en la cabeza desde hace dos semanas", y que también lo sabía la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Este cambio es porque Cristina, Alberto y Sergio lo vienen laburando hace tiempo y es producto de un análisis. El Presidente estaba de acuerdo con esto. Leí notas que decían que se le había impuesto. Hablo con Alberto todos los días, y tenía este cambio en la cabeza", señaló.

Más renuncias en el gabinete de Alberto Fernández

La renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, despertó una seguidilla de salidas del Gobierno que se mantuvo hasta las últimas horas. En ese sentido, Martín Guzmán fue otro de los ministros clave en dar el portazo y dejar su lugar para la llegada de Silvina Batakis, que duró menos de un mes en el Gabinete.

El exsecretario de Comercio, Guillermo Hang también dio un paso al costado pocos días después de la salida de Guzmán, quien lo había designado luego de la salida de Roberto Feletti hace unos meses atrás.

Ahora, debido a la salida de Batakis y la fusión de las tres carteras hubo modificaciones y renuncias en algunos cargos. Así es el caso de Julián Domínguez, que renunció como ministro de Agricultura, y de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos, quien será reemplazado por Marcó Del Pont. Además, la exministra de Economía ahora pasará a la presidencia del Banco Nación.