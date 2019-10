A pocas horas del fin de semana largo, el capítulo paritario de puja entre los sindicatos de pilotos y Aerolíneas Argentinas/ Austral llegó a la instancia de las pipas de la paz. Léase, acuerdo salarial luego de 11 meses de confrontación en la mesa de negociaciones y con energía atómica a través de los medios. APLA y UALA pudieron negociar por fuera de la órbita de la Secretaría de Trabajo y rubricar un acuerdo que será firmado hoy, en esa dependencia, a las 11. De más está agregar que el Gobierno siempre estuvo presente en las deliberaciones a partir de que se trata de empresas estatales, cuyo comando ejecutivo asumió la disputa desde los números de salario posibles y la imputanción de "kirchnerista" al jefe de Apla, Pablo Biró.

Luis Malvido, el titular de Aerolíneas, modeló incluso declaraciones para calificar la posible huelga como "un paro K". De haberse concretado la medida de fuerza para sábado y domingo, más de 100.000 pasajeros podrían haberse visto afectados en sus viajes. "Podemos señalar que el acuerdo logrado es lo suficientemente importante como para garantizar la normalidad de los vuelos", le dijo Biró a BAE Negocios. La pretensión sindical para su mejora alcanzaba el 30% con lo cual se había detonado el conflicto.

Bajo la premisa de que "toda paritaria es política" corresponde recodar que esta pulseada que incluyó a trabajadores calificados, el Gobierno y al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en su secuencia de dimes y diretes, vale consignar que también los horizontes de la futura CGT, que asumirá en 2020, tienen incidencia. Biró forma parte de un puñado de secretarios generales que está llamado a ser una figura importante en la central de Azopardo.

De todas maneras más allá de la reunión entre Biró y Fernández, los dichos del presidenciable desde San Juan respecto al conflicto de los pilotos no fueron sencillos de digerir para APLA y UALA, a partir de que todavía el jefe de Gabinete no asumió como jefe de Estado y en la misma alternativa porque los pilotos ofrecieron resistencia a las políticas aerocomerciales que llevó adelante Cambiemos no sólo en pujas por sueldos, sino en todo el capítulo "revolución de los aviones" que incluyeron brotes verdes de low cost, licencias internacionales, destinos internacionales cancelados y demás. La charla entre el jefe de APLA y Fernández alivió tensiones. Empero, la historia continuará.

APLA y la UALA, que lidera Cristian Erhardt, negociaron esta semana, en tramos de conversación informal y otras charlas "por los puntos", desde el lunes y durante varias horas con autoridades de Aerolíneas Argentinas- Austral. Allí se abrió "un principio de acuerdo salarial, que permitió levantar los paros".

Biró y Erhardt habían convocado a una huelga de 48 horas el sábado y domingo por lo que la cartera del ministro Dante Sica trató de aplicar la conciliación obligatoria, que los dirigentes rechazaron y recusaron por "improcedente". En efecto la tregua por 15 días hábiles se suscribió por el instrumento 14.786, que los pilotos rechazaron porque "esa medida ya había sido dispuesta en marzo último".