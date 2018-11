Como un deja vu de los 90, Aerolíneas Argentinas (AA) está en el centro de los choques de planetas vía modelo económico. Los sindicatos aeronáuticos hicieron blanco otra vez respecto al futuro de la empresa definieron un paro por 24 horas para el lunes, adherir a las asambleas que activará el poderoso bloque transportista de la CATT y en la misma partitura abarcar su reclamo salarial. En la escalada de dimes y diretes el titular de AA, Luis Malvido, aseveró que la compañía está "practicamente quebrada".

La huelga anunciada todavía mantiene interrogantes respecto al dictado de conciliación obligatoria por parte del Gobierno, que el 8 del corriente no se efectuó ante otras medidas de fuerza agitando a pasajeros y la opinión pública. Sin solución de continuidad la gobernadora María Eugenia Vidal analizó el conflicto docente y comparó los salarios de los maestros y profesores con los ingresos que perciben los pilotos. Los cruces y pulseada se dan en la previa al G20 e incluyen el cuestionamiento que desde 2015 realizan los pilotos de APLA al mando de Pablo Biró y otras organizaciones gremiales del sector contra las low cost, incluso dejando de lado rencillas de otros años y consolidando unidad sindical para la puja. No es un dato menor que Aerolíneas todavía no confirmó si reprogramará vuelos, en el caso de concretarse el paro que abarcará servicios y aeropuertos de todo el país. BAE Negocios anticipó en su edición del lunes que el conflicto lejos de cualquier merma tomaba impulso de bajada en una montaña rusa.

La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció el cese total de actividades por 24 horas para el lunes 26, como protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del Gobierno. La huelga promete colapsar el sistema aeroportuario donde se incluye la complicación del arribo de equipos de colaboradores que están volando hacia la Argentina para realizar los preparativos de cada delegación con vistas a ese gran evento internacional. Rubén Fernández, secretario general del UPSA, dijo en una conferencia de prensa que la medida de fuerza será realizada por trabajadores en todos los aeropuertos del país.

La medida fue consensuada además de Biró y Fernández por Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA); Pablo Biró, de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA), y Genaro Trucco, de Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).

Biró dijo que la medida de fuerza será realizada porque "la empresa Aerolíneas Argentinas no cumplió sus compromisos salariales" con los empleados y está demorando las definiciones en la nueva paritaria 2018/2019, que va de septiembre a septiembre.