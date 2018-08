El diputado y precandidato a Presidente por el peronismo Felipe Solá afirmó que "reconstruir la economía requiere tiempo" y al apuntar al modelo que desarrolla el Gobierno aseveró que "para destruirla basta un ministro con un Excel". "En la Argentina no hay mercado. Vamos a un cementerio económico, y eso no se recupera tan rápido", afirmó el exgobernador bonaerense, luego de una recorrida por Rosario para resaltar también que no se trata de abordar una elección desde el antiperonismo.

El legislador nacional reiteró que está en pleno "plan de movilización política personal" y por esa misma senda reconoció que le gustaría competir por la Presidencia de la Nación el próximo año más allá de subrayar que el escenario actual coloca otros temas en agenda urgente por la crisis a la cual el Gobierno calificó "primero de turbulencia y ahora de tormenta" acotando que algunas metáforas pueden resultar de alto riesgo "ante lo que padecen la mayoría de los argentinos".

"Me siento capaz, pero no hay que profundizar la campaña sino lograr la unidad de la oposición, inclusive, más allá del peronismo", subrayó. Solá explicó que "no hay ninguna posibilidad de reconstruir el país si no se reconstruye el trabajo" y consideró que el presidente Mauricio Macri hizo "un pésimo diagnóstico" de la situación económica en 2015. "Creyó que bastaba con no ser peronista, ser rubio y saber inglés. Y que de esa manera se abrirían los mercados y el mundo festejaría la llegada de occidentales al poder. El modelo que aplica Macri se parece más al de Martínez de Hoz que al de Domingo Cavallo. El de Cavallo tenía respaldo político. Son profundamente ineptos en materia económica", finalizó. Las críticas del ex gobernador se vienen expresando desde diferentes temas de la realidad. Jornadas atrás, al manifestar su solidaridad con los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan había señalado que "algunas cuestiones exigen al menos una expresión de solidaridad para quienes perdieron a sus seres queridos en circunstancias sobre las cuales no hubo una sola explicación oficial". Sobre ese eje, en declaraciones a Crónica HD Solá también remarcó que entre las carencias del oficialismo está la ausencia de la autocrítica lo que constituye una actitud alarmante.