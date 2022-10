Menos de 365 días separan a la Argentina de una próxima elección presidencial. Desde el Frente de Todos (FDT) y Juntos por el Cambio (JXC) comienzan a definir quiénes serán los candidatos de cara a 2023.

En este caso, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, reiteró las intenciones de cooperar para que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, compita y sea elegido presidente.

En diálogo con Ari Paluch, en el programa El exprimidor para AM 550, Acuña manifestó que el espacio político trabajará para que ese objetivo se lleve a cabo. "Hace 25 años que trabajo con Horacio y estoy convencida de que es la persona adecuada", remarcó.

Acuña mostró su apoyo a Larreta, de cara a las elecciones 2023

Sus declaraciones surgen en medio de la confirmación de que el presidente Alberto Fernández irá por la reelección el año próximo, según expresó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. "Él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir", explicó.

Elogios a Mauricio Macri

Soledad Acuña elogió al expresidente Mauricio Macri y lo caracterizó como "un líder que nos formó a muchos, que creó un espacio político, que tuvo la decisión de armar una nueva estrategia para gobernar"

Por su parte, el exmandatario presentó su segundo libro y se mostró en tono de campaña. "Somos el cambio o no somos nada", ratificó el líder del espacio opositor. Si bien no confirmó su candidatura, Macri había manifestado que no competiría en las próximas elecciones.

Mauricio Macri, en la presentación de su segundo libro

Denuncias y recortes en Educación

Según indica el Presupuesto 2023, el área de Educación recibió recortes en materia presupuestaria. En ese sentido, Acuña cargó contra Alberto Fernández y aseguró que es "un ajuste enorme (becas y evaluaciones) en Educación por parte del Gobierno, el más grande de los últimos 15 años".

Por otro lado, en lo que respecta a la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, reafirmó que los 50 millones de pesos demandados a los padres de los alumnos se destinarán a "resarcir los salarios de docentes que no pudieron trabajar porque los chicos decidieron cerrar las escuelas y, en otros casos, por días suspendidos de obras en infraestructura".

A su vez, señaló que se hicieron "dos tipos de denuncias, una en el fuero contravencional y penal, otra en el ámbito civil por los gastos. La Justicia resolverá cuánto debe pagar cada familia". En tanto, recordó que "existen canales para la protesta y el diálogo, es inadmisible que se cierren escuelas. En democracia, no se puede cerrar una escuela".