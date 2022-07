Textiles sellaron una recomposición paritaria con subas de hasta 120%

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y afines (Setia) acordó con el sector empresario su paritaria 2022/2023 con un incremento promedio de 120%. El pacto se suscribió en 4 cuotas y con revisiones en septiembre y diciembre, a fin de monitorear el incremento de precios.

El acuerdo supone un 20% para junio, 13% en septiembre, 15% en diciembre y en marzo del año próximo el 7% restante. Las cuotas totalizan el 55% y el acuerdo incluye 2 sumas no remunerativas de $30.000, que se irán ingresando en los básicos. De allí que en la mensura sindical los aumentos, en formato anual irán desde el 103% para las categorías más altas y 121% para las más bajas.

De esta manera en marzo 2023 el salario básico del sector quedará en $112.803,96. "Es un acuerdo importante, logramos incorporar una suma fija que se estaba cobrando y sobre eso aplicar un porcentaje de aumento, con revisiones en las categorías para septiembre y diciembre", resumió a BAE Negocios el secretario general del Setia, José Minaberrigaray, acotando que otra suma fija se aplicará incluso al cobro de los aguinaldos y vacaciones.

El sindicalista por un lado consideró determinante la recuperación de la actividad en el rubro textil, la compensación salarial para los sectores de menores ingresos y también que los sueldos tenían un marcado retraso desde 2017 a la fecha, a la hora de destacar un convenio que se destaca en el margen de las negociaciones pactadas hasta el momento.

En cuanto al alineamiento en el movimiento obrero, esa organización integra el Fresimona que lideran Hugo y Pablo Moyano, desde el cual también manifestaron su preocupación por el escenario de la inflación desde marzo a la fecha y las percepciones a corto plazo del incremento de precios.

Un zoom analógico

Respecto al contraste entre este acuerdo del Setia respecto a negociaciones como las de la UOM y el Sutna (neumáticos) en valor del 65% y 71% respectivamente este diario consultó al economista Pablo Ferrari (Uba/Undav) sobre tales diferencias en discusiones del rubro industrial.

El analista explicó que existen industrias con mano de obra intensiva (pymes) y otra de capital intensiva (grandes empresas). Estas últimas las definió como más productivas "en cuanto la mayor generación de bienes en el mismo tiempo".

"Al analizar paritarias como la textil, tenemos a una actividad que recompuso su margen de ganancia por encima de la media. Además, no es lo mismo pactar los aumentos de salario a partir de mediados de año, porque la discusión colectiva está siempre rezagada en el tiempo", dijo Ferrari.

Respecto a la mensura de las sumas fijas en el acuerdo final el economista sostuvo que ese importe "no cuenta para futuros aumentos, impacta en el porcentaje de piso ni influye en las cargas patronales". Y acotó que en no pocas ocasiones las diferencias paritarias se explican por productividad, ramas y el ritmo de las mejoras salariales. "No es lo mismo un aumento del 60% en enero, que aplicar el mismo valor en junio", remarcó.