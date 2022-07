Los salarios de los trabajadores privados y estatales siguen por debajo de la inflación

Los salarios de los trabajadores formales privados y del sector público, en términos reales, siguen corriendo detrás de la inflación. Según el último dato del Indec, en abril la variación salarial general (registrados y empleados públicos) fue del 5% pero deflactada la inflación, cayó el 1,4%. En el acumulado del año, la caída real del segmento formal fue del 1,7% mientras que el salario de los trabajadores y trabajadoras del Estado registró una merma del 1,5%. “En mayo podría esperarse una leve recomposición del poder adquisitivo, a pesar de que el nivel general de precio se incrementó un 5,1%. Pero con una inflación que nos cede, será difícil que dicha tendencia se mantenga en el tiempo”, puede leerse en un informe de la consultora LCG.

“En el acumulado del año, el índice de salarios privados acumula una suba de 21,0% y del 21,3% en el sector público”, sostuvo el Indec. En ese período, la variación de los precios fue del 23,1%, por ende, la pérdida del poder adquisitivo del salario para los trabajadores formales fue de casi dos puntos porcentuales.

“Con un piso de inflación proyectada del 75% interanual a diciembre de este año, es difícil plantear un escenario donde los salarios ganen la carrera contra el aumento de precios. Al momento, con gran parte de las paritarias cerradas en promedio al 64% anual, aún con promesas de revisión, en la mayor parte de los casos parece que volverán a quedar rezagados frente al aumento de la nominalidad”, agregó el informe de LCG.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los distintos estratos sociales, incluidos los trabajadores informales que también aparecen mencionados en el informe del Indec pero con un rezago en la toma de la muestra de 5 meses, es uno de los desafíos estructurales para el Gobierno nacional.

“La inflación se sigue comiendo los salarios. Si no se modifica el escenario, no habrá un buen escenario de cara a las elecciones del próximo año. La mejora del poder adquisitivo y el combate a la inflación deben ser los dos temas neurálgicos del Gobierno. Pero el problema es que esto no se puede hacer porque el acuerdo con el Fondo no te lo permite”, explicó a BAE Negocios Claudio Lozano, titular de Unidad Popular y director del Banco Nación.

Durante el primer trimestre del año, si bien mejoró la distribución del ingreso, ocurrió a fuerza de trabajo precario. Según el informe difundido por el Indec esta misma semana, el 80% de las personas que perciben ingresos no lograron cubrir una canasta básica total, que para el período señalado se ubicó en los 84.000 pesos.

Este dato fue consecuente con otro publicado por el mismo organismo, el que indicó que entre enero y marzo de este año la creación mayoritaria de empleo provino de los sectores informales. Entre enero y marzo de este año se crearon 112.000 puestos formales en la comparación interanual frente a los 532.000 puestos del segmento informal.