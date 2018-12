El juicio denominado "Pibes Villeros" de la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales y tiene 31 imputados, entre ellos a la dirigente social Milagro Sala, ingresará hoy en su etapa de alegatos.

Las audiencias se reanudarán a las 14.30, en el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial, y según las fuentes, en primer lugar expondrán los tres representantes del Ministerio Público de la Acusación.

El debate ante el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy comenzó el pasado 23 de julio y se escucharon 103 testimonios de testigos ofrecidos por las partes, además que tuvo varias interrupciones o suspensiones.

En diferentes instancias se analizaron pruebas documentales como videos y fotografías extraídas de las computadoras secuestradas a organizaciones sociales involucradas.

En la causa "Pibes Villeros", además de Sala, están imputadas 30 personas, entre las cuales ex cooperativistas y ex funcionarios provinciales, por supuesta defraudación al Estado por 29 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que, según la Fiscalía, "no fueron ejecutadas".

Este juicio tiene con prisión preventiva a siete cooperativistas, entre ellos a la líder de la Tupac Amaru Sala, quien cumple la restricción judicial en su inmueble ubicado en la ciudad de El Carmen.

La causa en la que están implicados ex funcionarios provinciales y cooperativistas indaga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales.