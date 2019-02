El acto de lanzamiento de Alternativa Federal que tuvo lugar el lunes en Mar del Plata y que fuera acaparado por la figura de Sergio Massa, dejó varios interrogantes y otras tantas certezas: Por un lado, que varios de los gobernadores de extracción justicialista, amén de las internas que los complican en sus provincias, no comulgan con la idea de un peronismo dividido y con la intención de dejar afuera a la senadora Cristina Kirchner, que encuestas en mano, termina siendo la dirigente opositora con mayor intención de votos a nivel nacional.

El primero en pegar el portazo fue el tucumano Juan Manzur, quien mediante una carta buscó dejar en claro su posición y no dudó en llenar de elogios a la ex presidenta. A él se sumaron las llamativas ausencias de Rosana Bertone ( Tierra del Fuego), Domingo Peppo ( Chaco) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) los que que videos mediante, decidieron enviar saludos a la distancia, mientras siguen negociando acuerdos con el kirchnerismo en sus territorios.

También sorprendió la decisión de Juan Manuel Urtubey de regresar a Salta ante informes que daban cuenta de una posible crecida del Río Pilcomayo y la actitud de Gerardo Zamora ( Santiago del Estero), quien tras dar los saludos de rigor, abandonó el recinto de La Normandina en Playa Grande.

"No sé si los gobernadores que se fueron van a volver, si puedo afirmar que hay dirigentes del PJ nacional que vienen conversando con ellos y lo seguirán haciendo, pero lo importante acá fueron las señales que dieron, las que cuanto menos hablan de que están dudando en quedarse o irse", advirtió una fuente partidaria consultada por BAE Negocios, la cual agregó que la presencia de Casas en el acto se debió "a que le debía un favor a Pichetto por la gestión ante la Corte que le terminó destrabando el plebiscito en su provincia".

Otro peso pesado del PJ nacional con buena data, se mostró convencido que "Alternativa Federal se terminará disgregando" y respecto a la posición de Urtubey, dijo que se fue "porque vio que el acto estaba armado en función de Massa. Qué Pilcomayo ni nada si nunca le preocupó ese tema".

Sobre el breve paso de Zamora, afirmó que "decidió marcharse porque estaba caliente. Habían acordado que no habría insultos para nadie y que no se hablaría de Cristina, pero cuando vio que estaba todo muy dado vuelta, se fue".

"Lo de Juan (Manzur) no me sorprendió porque él en todo momento habló de trabajar en conjunto", señaló por su parte Daniel Capitanich, el vicegobernador de Chaco, quien fuera uno de los primeros en participar de los incipientes encuentros del peronismo dialoguista.

Si bien Capitanich recordó que "Peppo mandó un mensaje a Mar del Plata acompañando", dijo que a título personal no comparte "de ninguna manera la división y que Cristina no integre una alianza porque me parece un absurdo político".

Lejos de las vicisitudes de Alternativa Federal, el titular del PJ nacional, José Luis Gioja decidió centrarse en el Congreso partidario -cuya fecha se volvió a cambiar, en este caso para el 7 de marzo-, lugar desde donde saldrá un frente electoral, el que según entiende "terminará ordenando las cosas y empujando a definiciones a aquellos dirigentes que aún permanecen fuera del partido.

"Los números de la economía en Argentina son un espanto. Han caído los indices en la construcción y la industria, y sumado a la recesión, nos deja en claro que hoy más que nunca necesitamos de la unidad", insiste el sanjuanino consciente de la crisis que atraviesa al país.