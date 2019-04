El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público" en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento vinculada al escándalo de los contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Además, el juez dictó la falta de mérito para el empresario ex titular de Iecsa Angelo Calcaterra y para Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros. "No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas" que se investigan, sostuvo el juez sobre los empresarios.