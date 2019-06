La idea del lugar del vicepresidente siempre pasó a segundo plano en una fórmula presidencial. El que lleva la banda lleva el poder. Esa siempre fue la premisa. Pero la política tiene sus idas y vueltas. Desde que Cristina Kirchner dio un paso al costado para ocupar la candidatura de vice, el rol que jugará el segundo en la cadena de mando pasó a cobrar trascendencia.

No solo fue la decisión de la senadora la que puso la atención pública sobre quienes formarán parte de la fórmula presidencial, sino que también la crisis interna dentro de la alianza gobernante derivó en una presión de los radicales para ocupar lugares de mayor poder en la toma de decisiones.

En los últimos días, la Casa Rosada habilitó el debate a sus aliados ante la demanda de una ampliación del espacio de Cambiemos en la que se incluyó elegir a un compañero de fórmula. Las negociaciones fueron confirmadas tras las visitas de los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Corrientes, Gustavo Valdés, por la Casa Rosada.

Negri, Lousteau y Cornejo también suenan entre candidatos de la UCR

Dos ideas priman en los despachos de Balcarce 50. Un sector cree que la mejor opción es que sea una mujer la que acompañe a Macri en la boleta. "Será una mujer", repiten desde hace varios meses desde el macrismo. La decisión de Cristina de jugar en las próximas elecciones y la caída de imagen del líder del PRO, obligó a un cambio de estrategia en busca del votante desencantado. A partir de allí sonaron Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Carolina Stanley. El lugar de una mujer sumaría para competir con la ex presidenta. Cambiemos necesita un candidato con buena imagen en la gestión. La realidad política del Gobierno se modificó con la irrupción de la pretensión de los radicales. "Lo más seguro es que sea alguien de la UCR", anticipan fuentes oficiales.

Cornejo, el titular de la UCR, descartó que esté buscando ese cargo, pese a que reconoció un ofrecimiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña. La personalidad de díscolo del gobernador no terminaba de convencer al cierto entorno del Presidente. En la lista de los radicales anotaron a Mario Negri. Las posibilidades de que el ex candidato a gobernador de Córdoba sea tentado para el puesto sonó más fuerte ante la visita de Macri en la provincia, donde compartieron un acto en Fadea. "Nadie me llamó", reconoció el titular del bloque de diputados de la UCR.

En el listado incluyen al ex ministro y ex embajador, Martín Lousteau, a quien también ven con posibilidad de traccionar votos pero con problemas por las críticas al Gobierno. Al tablero electoral se suma Ernesto Sanz. El ex senador y uno de los creadores de Cambiemos reapareció en las últimas horas con fuertes críticas al PRO al decir que "nunca creyó en la coalición". El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se manifestó a favor de que el ex titular de la UCR compete el binomio.

Cerca del jefe de Estado se consolida la idea de que un dirigente radical sea el candidato a vice. Los tiempos se acortan. El 22 de junio es la fecha límite de plazo para anotar las fórmulas. ¿Elegirán a un radical o a un PRO puro?