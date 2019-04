Con tono de despedida y fuertes críticas al gobierno nacional, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey presentó hoy su último informe de gestión para dar inicio a un nuevo periodo ordinario de sesiones en la Legislatura provincial. Pero, al mismo tiempo que se despedía de la gestión provincial, Urtubey se probó el traje de candidato a presidente y advirtió que “la forma de resolver los problemas es asumirlos y no echar la culpa a otros”.

Además de enumerar los logros de su gestión, muchos de ellos comparados con los números de la Nación, el gobernador de Salta adelantó cómo se parará para dar pelea en las próximas elecciones, aunque aún debería ir a las PASO con Roberto Lavagna y Sergio Massa, en Alternativa Federal: “Pareciera que buena parte de los dirigentes se sienten más cómodos odiando que construyendo, y eso debe avergonzarnos. Cuando se discute por el poder y no por el bienestar de la gente, el resultado es conocido”, enfatizó. “Siempre dije que si al gobierno nacional le va mal, le va mal a la gente. Pues bien, lamentablemente al gobierno le va mal y a la gente le va peor. Son muchos los argentinos que sufren y son pocas las soluciones que se avizoran. Incentivar la grieta no es gobernar, es dividir buscando reinar”, indicó.

Realizó también, una de las críticas políticas más invisibilizadas desde Buenos Aires: “He luchado incansablemente por instalar ante los distintos gobiernos nacionales la necesidad de sentar las bases de un país federal en serio, real y no meramente enunciativo. No lo hice solo. Otros gobernadores y legisladores nacionales también lo hicieron y nos encontramos con evasivas, con excusas y también, con poca voluntad” y enfatizó que “la coparticipación sigue pareciendo una dádiva del gobierno nacional de turno y no un derecho de las provincias y sus habitantes. Es más, se han producido arbitrariedades difíciles de entender”.

Al hablar de la situación fiscal de la provincia, aseguró que “el año 2018 terminó con un superávit primario del 2,5% y superávit fiscal financiero de 1,6%, mientras la Nación lo hizo con un déficit fiscal primario del 2,3% y déficit fiscal financiero del 4,9%”.

Respecto de la deuda pública, Urtubey afirmó que en sus 11 años de gestión representaba el 73% de los ingresos anuales, que hoy está en el 44,8% de los ingresos -casi un 40% menos-, lo que representa un 10,20% del producto bruto, para comparar: “Muy por debajo del 95,40% que representa la deuda pública nacional”.

Conocidos hace apenas una semana los alarmantes datos de la pobreza, Urtubey remarcó que Salta “tiene un Producto bruto per cápita que representa apenas el 37% del producto per cápita nacional, lo que significa, hablando sin eufemismos, que somos dos veces más pobres que el promedio de los argentinos”, para insistir: “Frente al alarmante aumento de la pobreza en la Argentina y la histórica debilidad estructural de nuestra región, es destacable el trabajo que permitió bajar la tasa de indigencia en la provincia casi a la mitad, del 11,4 al 5,9%, mientras en el país ésta disminuyó solo un 1,5%, esto es del 8,2 al 6,7% en el mismo período 2007/2018”.

“No da para diagnósticos o para buscar culpables” que uno de cada dos niños sea pobre en la Argentina, describió.También comparó los números d. la tasa de desocupación, aunque los números no son tan diferentes, ya que mientras que en Salta es del 8,9%, el promedio nacional es del 9,1%.

Antes de finalizar su discurso, y luego de haber resumido su gestión en desarrollo social, producción, turismo, políticas de género, calidad institucional, educación, salud y seguridad, entre otros temas, volvió a las críticas sobre sus eventuales competidores si llegara a lograr ser candidato a presidente y afirmó que “Incentivar la grieta no es gobernar, es dividir buscando reinar. Afortunadamente los argentinos se están dando cuenta de la importancia de un pueblo unido, que es mucho más fuerte que cualquier gobierno”.

También dejó un mensaje sobre las posibilidades abiertas en la provincia para sucederlo, donde parece que preferiría no tener que dejar sentada sus preferencias: “No dudo que quien me suceda hará lo necesario por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas”.