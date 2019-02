Al cumplirse hoy cinco años del incendio en el depósito de Iron Mountain, en el que murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, familiares de las víctimas reclaman ser reincorporados como querellantes en la causa penal que tiene procesados a 12 ex funcionarios del Gobierno porteño y cinco directivos de la empresa.

"Al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral", dijo a Télam Rolando Monticelli, papá del bombero Juan Matías Monticelli, uno de los fallecidos.

La decisión de "quitar" a los familiares como querellantes en la causa por "incendio por estrago culposo seguido muerte", que tramita en el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea, fue tomada por ese tribunal después de que las familias llegaran a un acuerdo económico con la empresa.

"Se trata de una interpretación del viejo código de procedimientos, que establece que si una de las partes llega a un acuerdo, de la índole que sea, ya no puede ser querellante", explicó por su parte Miguel Arce Aggeo, abogado de las familias.

En tanto, fuentes judiciales confirmaron que la causa está en la Sala 2 del tribunal de Casación, y que hasta tanto no se resuelva si se aparta o no a las familias de la querella "no se puede avanzar en la cuestión de fondo, por lo que ni los procesamientos ni los sobreseimientos están firmes".