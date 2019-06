Distintas personalidades de diferentes sectores analizaron el rumbo económico, en el marco de un nuevo encuentro de "Almuerzos en Crónica" un espacio de intercambio de ideas y conocimientos. Los participante fueron Agustín D´Atellis, Florencia Rollie, Cecilia Pampuro, Mauro Del Barrio y autoridades del Grupo Crónica, encabezadas por el CEO, Raúl Olmos.

"El punto en común que encontramos es que es necesario un cambio de rumbo lo antes posible. Hay una preocupación muy fuerte que la compartimos todos los que formamos parte de esta mesa", aseguró sobre este nuevo encuentro el economista D´Atellis.

Para el conductor y columnista de radio y televisión, los indicadores sociales que marcan que hay más del 50% de los chicos de hasta 17 años en situación de pobreza, da cuenta del "fracaso de un modelo económico," y la necesidad de "torcer el rumbo lo antes posible".

Según D´Atellis hay mucho en común entre "todos los pilares principales de la oposición" que comparten una misma idea de "hacia dónde tiene que ir la economía, la necesidad de volver a fortalecer el mercado interno, de proteger los sectores de la industria, de dar vuelta esta idea de modelo de lógica de sistema y valorización financiera, de altas tasas de interés y de endeudamientos", dijo.

"En conjunto vimos la necesidad de salir, que no todo es blanco o es negro, que tiene que haber grises, que hay temas muy importantes para tocar como la salud, la pobreza o la mortalidad", aseguró Cecilia Pampuro, médica sanitarista, exdirectora regional de IOMA y actual directora de salud de Tres de Febrero.

"Va a ser muy duro el tema económico. Tenemos que estar preparados para eso sin perder la visión de futuro, sobretodo para quienes no tienen acceso ni posibilidades, no sólo desde lo económico sino desde la calidad de vida", dijo Pampuro.

Para Mauro del Barrio, empresario pyme, para asentar las bases de un país a largo plazo, la sociedad se debe un gran debate en todas las áreas. "Tanto Cristina Fernández como Mauricio Macri demostraron no tener la cualidad de sentarse en una mesa y dialogar, saber escuchar y saber ceder. Si todo se polariza en ellos dos no veo ese debate que necesita la sociedad para poder crecer", afirmó el empresario radical.

Florencia Rollie, docente universitaria, militante y concejal por la Unión Cívica Radical ( UCR) en el Concejo Deliberante de La Plata, en este contexto de crisis aseguró: "La Plata, una ciudad que fue modelo desde su punto de vista arquitectónico, desde su planificación, hoy es una ciudad abandonada, con muchísimo desempleo, con gente pidiendo en la calle, con altísimos niveles de inseguridad", y agregó: "Se ha deteriorado muchísimo en estos últimos tres años, aún peor de lo que veníamos que era una escalera hacia abajo. Lejos del cambio que se prometió, se han profundizado todas las malas prácticas de la política".

Para Rollie, es necesario "gente que tenga ideas y que esté dispuesta a gobernar con honestidad" pero además enfatizó: "Se necesita voluntad de servir a la gente y se necesita gente idónea".

Agustín D´Atellis - Economista

"Necesitamos torcer el rumbo de este desastre económico que estamos transitando y para eso es importante unir fuerzas. El norte debería ser ese y es lo que deberíamos ver en los próximos días. Va a ser un año dominado por la incertidumbre política”.

Florencia Rollie - Concejal UCR La Plata

"La situación de la cultura no escapa a la crisis general y al destrato que ha sufrido siempre, sobre todo cuando uno toma distancia y se aleja de la Ciudad de Buenos Aires que es el epicentro donde pareciera que todo ocurre”.

Cecilia Pampuro - Médica clínica. Sanitarista

"La salud hace muchos años que no es prioridad y que no está dentro de la agenda política. Hoy es crucial restablecer la salud y el acceso, porque la gente no puede comprar medicamentos, Eso no puede pasar porque atenta contra el bienestar del país”.

Mauro Del Barrio - Empresario pyme

"El sector año tras año fue cayendo. El primer año por las importaciones, el segundo por la caída del consumo y en el tercero el mundo cambió. El denominador común de la pequeña, mediana y grande empresa es esperar al año que viene”.