En tiempos de vértigo informativo hacen falta, cada vez más, voces despojadas de prejuicios e ideologías que condicionen los mensajes y acerquen al público las noticias y el análisis de lo que pasa en forma clara y precisa. Ese es el camino que desde hoy refuerza Crónica HD, con la incorporación de prestigiosos periodistas y nuevos programas que apuntan a informar más y mejor.

En diálogo con Diario Show, Gisela Marziotta -a cargo de una nueva etapa de Siempre noticias (lunes a viernes de 17 a 19)- sostiene que "contar la noticia desde el lado de la gente es algo que Crónica siempre hizo y es lo que más me motivó para llegar a su pantalla. La perspectiva desde la que analiza la información es algo que me parece muy bueno desde el periodismo". Redactora, conductora radial y escritora (publicó recientemente Amores bajo fuego), la conducción televisiva era casi una cuenta pendiente para ella, ya que hace seis años que no se desempeñaba en dicha tarea.

Marziotta reconoce que su edad y su género, en determinado momento, no fueron grandes aliados: "La credibilidad está asociada generalmente con la edad y eso a me jugó en contra por mucho tiempo. Ser mujer y joven en su momento me puso trabas para hacer determinado tipo de periodismo, se partía del prejuicio de que yo no entendía nada. Eso no pasa sólo en el periodismo, nos pasa a todas las mujeres en general. Ahora tengo más experiencia, pero siempre trabajé con la misma responsabilidad y compromiso". Respecto del feminismo, considera que "ahora se visibilizaron un montón de temas, pero creo que estamos a años luz de la igualdad que reclamamos. Estamos lejos. Los varones en general se están revisando porque se están instalando estas temáticas y cada vez más planteamos cosas sobre la mesa que antes no estaban. Me doy cuenta de que cuando hablan en radio y televisión tratan de ser cuidadosos y si algunas cosas se dejan de decir, eso también suma".

Ver más allá

Luego de Siempre noticias llegará Rosario Lufrano con Hay otra historia (lunes a viernes de 19 a 21). De larga trayectoria en los medios, define así el espíritu de su nuevo ciclo: "Cada vez que te dicen algo, yo creo que hay otra historia y cuando aseguran que no hay otro camino, no es cierto".

Lufrano anticipa, además, que su envío tendrá información exclusiva, reportajes en profundidad y la cobertura más amplia de los temas más relevantes de la actualidad. Para ello, estará acompañada de un equipo diverso entendido en todas las áreas, con el que analizará lo concerniente a lo político, económico y social de la agenda del día.

La extensa carrera periodística de Lufrano comenzó casi de la mano de la democracia, en Radio Belgrano, hacia fines de 1983. Su talento y profesionalismo la convirtieron rápidamente en referente del periodismo, independientemente del medio en el que se desempeñe.

Respecto de su llegada al Grupo Crónica y lo que representa la historia del medio con su cercanía a su público, aseguró: "Es fundamental trabajar en el campo de lo nacional y popular. Creo que hay que estar al lado de la gente y Crónica siempre se ha encargado de oír a la gente".

"Me parece que hoy es esencial el contacto con el público para hacer un programa", agregó y continuó: "Somos nosotros los que les damos poder a los poderosos y nosotros quienes padecemos las peores decisiones que se toman".

Lufrano tiene muy en claro la premisa que pretende que su equipo cumpla a la hora de tocar los temas más rigurosos: "Todos saben que lo que tenemos que hacer es hablar fácil, sobre todo en temas de política y economía. Contarle a la audiencia con qué se va a encontrar a fin de mes en su bolsillo".

En busca de justicia

De lunes a miércoles, de 21 a 23, llega Sólo periodismo, un ciclo de investigación y denuncias conducido por Mauro Federico, Nacho Ramírez, Sofía Barruti, Ernesto Hadida y Penélope Canónico. "En Crónica no tenés que estar mucho tiempo en la pantalla para darte cuenta que del otro lado late el corazón", afirma Federico, y agrega: "Vamos a trabajar con la premisa de fortalecer los postulados del periodismo de investigación. Sin corrernos de la realidad, no nos vamos a anclar solamente en la coyuntura sino que vamos a hacer procesos de investigación con miradas múltiples, en donde incorporaremos datos novedosos".

Federico llegó al grupo hace algunos meses, luego de su desvinculación de C5N y Ámbito Financiero, cuando fue convocado para realizar informes especiales para los programas que ya estaban al aire. "Desde la primera semana vamos a salir con investigaciones fuertes, que provoquen cimbronazos en el universo de lo político, social, económico y hagan temblar a más de uno", definió Mauro.

Sobre la impronta de Crónica, el conductor se halla en un clima con el que se identifica: "La gente ve el cubo rojo con las letras blancas y sabe que ese micrófono les va a dar la voz a los que no siempre tienen voz. Eso es emocionante. Los que nos dedicamos a hacer un periodismo cotidiano al servicio de los intereses de los que menos tienen, pero los que más son, no podemos menos que emocionarnos al sentir que del otro lado ese pueblo sabe que nosotros lo vamos a representar".