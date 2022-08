El próximo domingo 21 de agosto se celebra el Día de la Niñez, anteriormente conocido como el Día del Niño y de la Niña, una jornada para agasajar a los más pequeños de la casa con regalos, juegos y mucho amor. Los equipos tecnológicos sueles ser los más pedidos por los chicos. Sin embargo, el acceso a internet con juegos y aplicaciones debe estar acompañado por los adultos, a fin de evitar delitos, abusos y sobre exposición de menores en la red.

Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3 de cada 4 chicos entre 8 y 13 años "afirman tener un celular propio" y el promedio de edad en que comienzan a incursionar en redes sociales, baja significativamente a los 6 años.

Esto fue principalmente impulsado por la pandemia del coronavirus que, ante el aislamiento, llevó a la digitalización de estudios y actividades, a clases y encuentros por zoom en todos los rangos de edades.

Del total de encuestados, el 82% usa Youtube, el 68% Whatsapp y, en tercer lugar, se encuentran los juegos online con un 60%, apenas 3 puntos arriba de Tik Tok, la plataforma de videos que se lleva el 57%.

Ante este panorama, el fundador y CEO de la empresa de ciberseguridad VU, Sebastián Stranieri, aseguró que "es trascendental forjar un lazo de confianza con los niños en lugar de prohibir o limitar al extremo el uso de dispositivos para que su utilización sea segura".

"Es preferible tomarnos un minuto y acompañarlos en la navegación de esos sitios para aprovechar el momento de enseñanza y aprendizaje", explicó Stranieri y destacó que "la prevención y detección temprana de situaciones de riesgo es clave para reforzar una educación digital segura para los más chicos".

5 recomendaciones digitales para proteger a los niños y niñas

Según la firma VU, "minimizar los riesgos va acompañado de una serie de recomendaciones que abarca desde cuestiones muy operativas hasta brindar el acompañamiento y contención necesaria para los niños y niñas".

En este sentido, Pablo Lima, director de Ventas del Cono Sur de la compañía brindó tips para los adultos, ya que hay pautas que "no se deben perder de vista a la hora de acompañar a los niños y niñas durante su travesía en línea".

No compartir datos personales (nombre real, lugar de residencia, edad, establecimiento educativo, horarios, actividades extraescolares, etcétera). No compartir fotos de ninguna clase. No exponer contraseñas por ninguna vía. Habilitar múltiples factores de autenticación en todos los sitios, aplicaciones y juegos Advertir sobre los posibles peligros que pueda tener algún descuido.

¿Qué deben hacer los adultos?

Confianza y reflexión: establecer un lazo de confianza con los niños para que sientan un ámbito de apertura en el que reciban las recomendaciones y que ellos se sientan con posibilidad de contar qué hacen o qué le puede estar pasando a un par. Esto incluye evitar vergüenza a la hora de mostrarle el celular a los adultos.

Uso seguro: acompañar a los niños en la creación de sus perfiles. A su vez compartir los momentos de chats, juegos y navegación para saber cómo lo hacen y con quién interactúan.

Seguridad de dispositivos: desactivar el rastreo de ubicación de todas las aplicaciones y sitios.

Entorno de confianza: evitar que se escondan con el celular. Incluso si tienen una conversación o clase pedirles que lo hagan en lugares donde haya más personas conocidas y de confianza para ellos.

Revisión de políticas de protección de datos: es importante que las personas adultas revisen las políticas de protección de datos y ajusten la configuración de la privacidad de las aplicaciones y plataformas que los niños y niñas utilizan y las actualicen con frecuencia.

Conocimiento: saber en qué aplicaciones, juegos y sitios navegan, qué información solicita y qué características tiene (chat, imágenes, comunicación por voz o y/o video). Esto incluso requiere de la identificación de los logos e isotipos de las aplicaciones.

Comunicación vs. adoctrinamiento: prohibir el uso de dispositivos no es la mejor decisión porque si no lo usa en casa, lo hará en otro lado, incluso a escondidas con menos posibilidad de control por parte de adultos. Para eso es más clave forjar la confianza con los chicos para que se sientan cómodos y seguros de usar los dispositivos con sus adultos más cercanos.

En caso de detectar que hubo algún contacto con extraños los adultos deberían evitar por todos los medios el enojo y la penitencia para evitar la posible sensación de vergüenza por sentir que quizás se equivocaron. Por el contrario, abrir el diálogo y la empatía son claves en ese proceso.

Si se supone un caso de grooming, por ejemplo, bajo ningún punto de vista deben eliminarse las pruebas que pueden ser utilizadas para denuncias y pericias.

"Ante cualquier duda es requisito acercarnos a los chicos, ofrecerles un espacio de contención. Además recurrir a la consulta profesional o de organizaciones dedicadas a la prevención de delitos de este tipo como Grooming Argentina", subrayó VU.