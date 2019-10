Un suboficial del Ejército que atropelló y mató a un joven, al que arrastró 11 cuadras con su auto en la ciudad de Mar del Plata en 2017, fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitado a conducir por el mismo plazo, informaron fuentes judiciales.

Jonatan Emanuel Maurette (31) fue hallado culpable del delito de "homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves", por el siniestro que causó la muerte de Paulo Nahuel Barragán en la localidad balnearia, en la madrugada del 3 de diciembre de ese año.

La condena de Maurette, quien prestaba funciones entonces en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, contempló -además- las lesiones sufridas por Mauricio Gómez, otro joven que estaba junto a la víctima fatal que había sido embestido segundos antes.

Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Ricardo Perdichizzi, consideraron que el acusado era "plenamente consciente" al momento del siniestro, y fallaron por unanimidad en línea con la figura y la pena solicitadas durante el juicio por el fiscal que llevó adelante la investigación, Rodolfo Moure.

"Estamos conformes, porque desde el principio entendimos que esto no fue un simple accidente de tránsito", aseguró tras la lectura del fallo Moure.

La sentencia, coincidió con el planteo de Maximiliano Orsini, abogado de la familia del joven fallecido, quien aseguró que "es un fallo de trascendencia jurídica".

Los jueces consideraron "absolutamente imposible" que el militar "no haya percibido al grupo humano" al que atropelló, y que "no haya sentido algo distinto en la conducción" de su auto al llevar "enganchado" por once cuadras a Barragán, hasta que estacionó en su casa con el cuerpo debajo del vehículo, donde fue hallado horas después por un vecino.