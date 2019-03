La plataforma Google Arts & Culture presentó ayer una exposición on line bautizada "Once Upon a try. Había una vez... una idea", que traza un recorrido virtual por 400 inventos o descubrimientos que cambiaron el mundo, desde el telescopio de Galileo Galilei hasta el primer mapa de América, y que incluye a un único latinoamericano: el médico argentino René Favoloro y su técnica del bypass.

La muestra invita a adentrarse en acontecimientos como la explosión del Big Bang, desarrollado con realidad aumentada, en un video narrado por la actriz Tilda Swinton, o por el hallazgo de la pólvora, ocurrida en China de manera accidental en el siglo IX, con imágenes de obras del artista chino Cai Guo-Qiang reconocido por sus trabajos efímeros realizados con fuegos de artificio y sus dibujos de pólvora.

La colección on line está conformada por 200.000 registros históricos, artefactos y videos, que Google digitalizó en asociación con 112 instituciones de 23 países, como la NASA, el CERN, el Museo de Ciencia de Reino Unido, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología Leonardo da Vinci y la Fundación Favaloro.

La técnica del bypass desarrollada por el cardiocirujano argentino René Favaloro fue incluida en la plataforma, un reconocimiento que celebró la familia del médico para que su legado "inspire a las próximas generaciones". "Es un orgullo que hayan elegido a la técnica del bypass como parte de esas 400 invenciones en el mundo y considero que esa inclusión en la plataforma es un camino para que las personas más jóvenes puedan conocer a René, tanto al doctor como al hombre", dijo a Télam su sobrina Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación Favaloro.

La plataforma se puede recorrer de manera gratuita en el link artsandculture.google.com.