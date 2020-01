La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió ayer que el humo causado por los devastadores incendios que afectan Australia, que llegó a la Argentina entre otros países de Sudamérica, podría dar la vuelta al mundo en las condiciones actuales.

"Satélites de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que el humo, visible ya en Chile y Argentina, está en camino de circunnavegar el planeta", dijo a la prensa en Ginebra la portavoz de la OMM, Clare Nullis.

Por su parte, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que el humo que llegó a Argentina persistirá en la atmósfera por lo menos hasta mañana. El organismo aseguró que no afecta a la salud ni perjudicará la normalidad de los vuelos dado que se "encuentra en altura y no en la superficie".

"Ayer se registró presencia de humo en parte del cielo argentino pero hoy ya está presente en la Patagonia, el centro y en casi todo el norte argentino", señaló ayer en diálogo con Télam Cindy Fernández, meteoróloga del organismo y agregó que esta sustancia "persistirá en el atmósfera hasta mañana y se disipará lentamente".

Asimismo, la especialista remarcó que, dado que los focos de los más de cien incendios que se registran en Australia siguen activos, "generando nuevas concentraciones de humo que se desplazan desde el Pacífico, es probable que tengamos la misma situación en unos días".

Fernández remarcó que "no es la primera vez" que humo de incendios forestales provenientes de Australia llegan a la Argentina, pero también explicó que es "poco frecuente" ya que "en general, el humo se mezcla con aire limpio y, a medida que va viajando sobre el Pacifico, la lluvia arrastra las partículas hacia la superficie y las va disipando a través de los kilómetros". La presencia del humo "es perceptible" en el cielo argentino aunque "no esta en superficie sino que esta en altura, superior a los 5.000 metros, por lo que no lo estamos respirando y no debería generar complicaciones para la salud", afirmó la meteoróloga.

Catástrofe que conmueve

Los incendios en Australia, que causaron hasta ahora 23 muertos, destruyeron unas 1500 viviendas y generaron graves pérdidas económicas, provocan además un empeoramiento de la calidad del aire que supone "una amenaza para la salud", señaló.

En particular el humo puede impactar la salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, y afectar a aquellos pacientes con enfermedades respiratorias y cardiacas, añadió en la misma conferencia de prensa la vocera de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fadela Chaib.

Los fuegos en Australia "están causando una enorme destrucción de vida salvaje, ecosistemas y medio ambiente", señaló Nullis, quien indicó que pese a que en los últimos días hubo cierto respiro por la ligera baja de temperaturas, lo peor podría estar por llegar, ya que recién comienza el verano en el hemisferio sur.

La vocera de la OMM aseguró que si bien el cambio climático no es la única causa de esta ola de incendios, favorecidos por un tiempo inusualmente seco en el Índico oriental y húmedo en el occidental, el calentamiento global está "sin duda alguna" jugando un papel en la catastrófica situación.