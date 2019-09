La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, dijo a los jefes de Estado que los jóvenes van a empezar el cambio "les guste o no", durante la Cumbre de la ONU.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", agregó la joven activista de 16 años, quien dijo estar "triste y enojada". "Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías", aseguró.

Greta, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo. Aseguró que la propuesta de reducir las emisiones a la mitad para evitar que la temperatura aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa. "No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", aseguró.