Durante este fin de semana, el país quedó conmocionado ante la noticia de cuatro femicidios que sucedieron entre el sábado y el domingo. Es decir, en ese poco tiempo hubo una mujer muerta en un marco de violencia machista cada 12 horas. No son excepciones ni casos aislados, sino que se suman a los más de 200 femicidios que hubo en lo que va del año.

La presidenta del observatorio de femicidios Ahora que sí nos ven, Raquel Vivanco, remarcó: “Estos femicidios se suman a los más de 223 que relevamos desde el Observatorio durante el 2019. Las cifras son alarmantes y observamos un recrudecimiento de la violencia producto de la terrible crisis económica que estamos viviendo”.

Según los datos relevados por el observatorio, entre el 1° de enero y hasta el 31 de agosto inclusive hubo 200 asesinatos de mujeres en un contexto de violencia de género. A ellos, se agregan otros 23 de niñas, niños, mujeres y hombres que fueron víctimas colaterales de estos hechos, lo que se conoce como "femicidio vinculado".

El 84% de los femicidas tenían algún tipo de vínculo cercano con la víctima: el 42% era la pareja, el 21% la ex pareja, y el 14% un familiar. Fuera de este círculo íntimo, el 7% eran conocidos, el 3%, desconocidos, y del resto no se tienen datos. Además, en el 65% de los casos el asesinato fue dentro de la vivienda de la víctima, y 37 de estas mujeres habían hecho denuncias previas contra el agresor.

Navila Garay tenía 15 años y estaba desaparecida desde el martes pasado en su Chascomús natal. El domingo encontraron su cadáver enterrado en el patio de una casaquinta desocupada: un familiar suyo, Néstor Garay, estaba cuidando la vivienda y le había dicho a la dueña que necesitaba "enterrar un perro". La mujer sospechó y lo denunció. Al recuperar su cuerpo, la autopsia demostró que la mataron de 17 mazazos en la cabeza. No había signos de violencia sexual.

Cielo López tenía 18 años y era de Plottier, Neuquén. No se sabía nada de ella desde el 12 de septiembre, cuando había ido a estudiar. El domingo por la tarde unos pescadores encontraron parte de su cuerpo descuartizado, deshechado como basura en una zona de espigales por el río Limay, a 35 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Según el fiscal a cargo, José Gerez, "no hay nadie detenido ni demorado" aún.

El sábado murió Vanesa Caro, de 39 años, luego de agonizar por seis meses. A principios de marzo, su ex pareja Leonardo Víctor Zeniquel la prendió fuego frente a sus 4 hijos en su casa de Lomas de Zamora. Le quemó el 70% del cuerpo. El año anterior había estado a punto de matarla de una golpiza, pero lograron salvarla. Esta vez, las heridas fueron tan graves que no paró de entrar y salir de hospitales hasta que el fin de semana una complicación con la traqueotomía no le permitió respirar más. Un femicidio prolongado durante meses.

Cecilia Burgadt tenía 42 años y vivía en Santa Fe. El sábado fue a trabajar como enfermera a un hospital público de Santa Fe, como siempre, pero no volvió. Sus hijas quisieron hacer la denuncia, pero no las dejaron. El sábado la encontraron asesinada a golpes en una vivienda. Había sido maniatada. Horas antes, su ex pareja, de 49 años y de quien no trascendió el nombre, había confesado el femicidio ante la Policía.