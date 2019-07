La Unión Tranviarios Automotor ( UTA) convocó a un paro de colectivos por 48 horas en caso de que no se llegue a un acuerdo "favorable" para los trabajadores del gremio en cuanto al aumento salarial en la gran mayoría de las provincias. Será este jueves y viernes, y afectará a todo el país salvo a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

La medida se suma al paro que tuvo lugar el viernes pasado en casi todas las provincias, a excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires, dado que allí se llegó a un acuerdo para una suba del sueldo en un 20% y un bono de 16 mil pesos en tres cuotas para los trabajadores del sector negociado con la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP). El resto de las provincias pretenden llegar al mismo concenso.

"Las empresas del interior del país", que también forman parte de la FATAP, "aducen que como tienen tarifas y no subsidios, el Gobierno les congeló la tarifa y no les quiere reconocer el subsidio del nuevo acuerdo salarial, por lo que no quieren dar el aumento", según explicó la semana pasada a BAE Negocios el chofer Daniel Oundjian, integrante de la comisión directiva de la UTA.

En un comunicado firmado por Jorge Kiener, Secretario del Interior, la UTA remarcó que "de no hallar favorable acogida" al reclamo en la audiencia prevista para el miércoles en el Ministerio de Trabajo, decretarán "un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19". A su vez, advirtió que las medidas de fuerza "se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial".

"Creemos que resulta indispensable arribar a un acuerdo salarial definitivo que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios que ya se ha desvalorizado por el efecto de la inflación y asimismo acordar un aumento salarial que alcance a la proyección inflacionaria en lo futuro reiterando una vez más que el acuerdo salarial 2018 se encuentra vencido desde el mes de marzo del presente año", puntualizó la UTA en el comunicado.

Aún así, la situación no es la misma en todas las provincias. En Mendoza, dado que la gran mayoría de los choferes están afiliados al Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza (Sipemon) en lugar de a la UTA, no se sumarán a la medida de fuerza, por lo que casi no afectará al normal funcionamiento del transporte público.

En cambio, en Jujuy todavía no se levantó el paro iniciado el viernes, y la seccional provincial de la UTA informó que continuará de esa forma hasta llegar a un acuerdo con los empresarios del sector y el autoridades jujeñas para saldar la deuda en el pago de salarios y el aguinaldo. Así, se suman cinco días de reclamo ininterrumpido.