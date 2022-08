A meses del Mundial Qatar 2022, si hay algo que no le falta a la Selección Argentina de Lionel Scaloni es la mística. Con dos copas bajo el brazo, canciones virales y hasta memes, se suma una buena noticia que empuja a los fanáticos a creer en una victoria mundialista del equipo que comanda Lionel Messi: la camiseta que usó Diego Armando Maradona en la final de México 1986 regresará a manos argentinas.

La histórica camiseta "albiceleste" número 10 de la final con Alemania (3-2) del '86 será recuperada la próxima semana por el coleccionista argentino Marcelo Ordas y posteriormente exhibida en el Museo Legends, situado en Madrid.

Mientras, los fanáticos pueden intentar conseguir un viaje gratis con un acompañante, entradas, hotel y viáticos al Mundial de Qatar 2022 o prepararse para verlo por la tele y conseguir el álbum virtual de figuritas.

Diego Maradona, camiseta subastada

Este año, la casa de subastas Sotheby's remató la camiseta que usó Maradona en el encuentro de semifinales ante Inglaterra, recordado por el famoso gol con su mano derecha.

Semanas después, el sitio de subastas Julien's puso a disposición la camiseta que El Diez usó en el último partido de México 1986. En aquella ocasión, Diego no marcó goles en el partido decisivo, pero fue quien asistió a Jorge Burruchaga en el gol consagratorio del conjunto que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

Sin embargo, la polémica se encendió por la autenticidad de la prenda cuando Marcelo Ordas aseguró que no fue utilizada en juego. Esta vez, parece que al museo de leyendas llegaría la verdadera.

"No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86. No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial. Es un poco extenso explicarlo, pero técnicamente en la parte posterior donde se encuentra el número en la espalda, se ve bien que no coincide la puesta del número con la camiseta de la época", explicó el coleccionista en diálogo con el programa La Mañana con Víctor Hugo por la AM 750.

Camiseta del 10: ceremonia

El acto de apropiación se celebrará este jueves en la sede de la Embajada Argentina en la capital española, con la presencia del embajador Ricardo Alfonsín y el exfutbolista alemán Lothar Matthäus, quien intercambió la casaca con Diego la tarde del 29 de junio en el mítico Estadio Azteca.

Conducida por el periodista Víctor Hugo Morales, la ceremonia también contará con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; el director general ejecutivo de LaLiga de España, Oscar Mayo y el propio Ordás, presidente de Legends.

El museo de las leyendas del fútbol contará entonces con la "mayor reliquia de la historia", según sus autoridades, en su espacio de siete plantas situado frente a la Puerta del Sol, en el centro de Madrid.

Lothar Matthäus junto a Diego Maradona

Museo de la Leyendas del fútbol: qué más se puede encontrar

En el museo se exhibirán, entre otros tesoros, pelotas con las que se disputó la final del Mundial Uruguay 1930, una camiseta del club Alumni de 1901, un par de botines de la selección de Alemania del régimen nazi y la camiseta de Santos con la que Pelé ganó la Libertadores 1964.

También la casaca de Johan Cruyff el día de su debut en Holanda, la número 10 de Boca de Juan Román Riquelme con la que le ganó a Real Madrid en la Copa Intercontiental 2000, la camiseta de Claudio Caniggia en la victoria sobre Brasil en Italia 1990 y la de José Luis Brown en la final de México '86.

Ordas, dueño de la empresa Legends, reúne la mayor colección privada de camisetas usadas del mundo, que ahora tendrá su lugar de muestra luego de realizar durante 15 años exposiciones itinerantes en diferentes eventos deportivos.

La colección de Ordas cuenta con más de 5.000 camisetas y otros objetos como medallas, trofeos, pelotas y botines históricos.