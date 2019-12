El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, informó esta tarde que se levantó el paro de la línea Sarmiento luego de una reunión que mantuvieron trabajadores de la línea ferroviaria con autoridades de la Secretaria de Trabajo de la Nación.

"La asamblea decidió levantar el paro y acatar la conciliación obligatoria. Básicamente porque aceptaron que el cuerpo de delegados entre en la discusión", explicó Sobrero.

La medida se había iniciado a la medianoche de este martes por 24 horas para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los empleados del ferrocarril, que une la estación porteña de Once con el partido bonaerense de Moreno.

El paro había sido anunciado el jueves de la semana pasada en una asamblea general del sector de jefas y jefes de estación, pero desde entonces no había existido una convocatoria de la compañía ni de la Secretaría de Trabajo para abrir una negociación.

Por su parte, el titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, cuestionó la medida de fuerza que realizaron los trabajadoress y dijo que "no estaba avalada" por el protocolo y que tomó a los usuarios "de rehén".

"No es como dicen, es una medida que no esta avalada por el protocolo. Es una medida intempestiva, que no puede tomar este señor", dijo en declaraciones a radio Provincia, al referirse al dirigente gremial Sobrero.

Orfila afirmó que Sobrero que puso "de rehén a varias personas que toman el tren para ir a trabajar", y sostuvo que fue "una medida que no se entiende".

"Le veo claramente un trasfondo político que el Pollo Sobrero siempre hace en los cambios de gobierno para mostrar su fortaleza, tener más protagonismo, porque sino no se entiende", opinó.

"Es una cosa rara porque estaba todo acordado, firmado, esto está bien, hay un plan de inversión para el año que viene para el vestuario definitivo. El vestuario que les pusimos es transitorio hasta que venga la obra definitiva. Está acordado con el gremio, hay un acta, está inspeccionado por la Comisión de Seguridad e Higiene del gremio que se van a poner estos contenedores, y de golpe aparece esta situación", aseveró Orfila.

Desde anoche, el gremio que encabeza Sobrero realizó un paro en reclamo de mejoras en las condiciones laborales pidiendo un "vestuario digno para las mujeres".