La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) se encuentra reclamando un bono de $50.000 para jubilados, antes de fin de año. Este lunes, los sindicatos se reúnen con representantes del Gobierno para intentar tener una respuesta favorable al pedido, y de no ser así, harán un paro de 24 horas el martes 8 de noviembre.

La medida de fuerza fue anunciada por la UGATT, Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, que, entre otros, agrupa a conductores de trenes y colectivos. No obstante, aún no se confirmó, ya que este lunes los sindicatos se reunirán con representantes del gobierno para intentar obtener respuesta favorable a sus reclamos. Si no hay acuerdo, ya anunciaron que habrá un paro de trenes.

Pedido de Bono para jubilados

Mediante un comunicado escrito, la UGATT menciona la situación en la que se encuentran los jubilados y pensionados y menciona: "Nuestros jubilados y pensionados ya sufrieron bastante con la pandemia, sufrieron el encierro y sufrieron al estar sin ver a sus seres queridos. Hoy no llegan a fin de mes".

"Honrar a nuestros padres es cuidarlos, respetarlos, aceptar su autoridad y valorar sus conocimientos que hicieron grande a nuestra Patria", remarca el documento escrito y publicado por la UGATT.

Comunicado oficial de la UGATT

En el escrito oficial dado a conocer por la UGATT, titulado "Honrarás a tus padres", la unión hace referencia a la posición que ocupan los niños y los ancianos, y la importancia de cuidarlos. En línea al reclamo, y a este pensamiento, señalan: "Hoy en día este mandato como enseñanza que nos dejó nuestro líder, el General Perón, no está siendo cumplido".

"Nosotros, trabajadores y trabajadoras del transporte tenemos bien en claro que nunca abandonaremos a los que nos hicieron quien somos, a los que nos dieron la vida y los valores con los que luchamos para vivir dignamente y aspirar a una comunidad más justa para todos. Honrar a nuestros padres es cuidarlos, respetarlos, aceptar su autoridad y valorar sus conocimientos que hicieron grande a nuestra Patria", destacan en el escrito.

En cuanto al reclamo económico que le realizan al Gobierno, detallan: "En defensa de los derechos de nosotros mismos, porque nuestros padres somos nosotros caminando lento, anunciamos para el día 8 de noviembre un PARO a nivel nacional de 24hs, para que se les otorgue a todos los jubilados y pensionados un BONO de $50.000".

"Si no defendemos a nuestros padres nuestros hijos se olvidarán de nosotros. Ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. ¡Defendamos a nuestros jubilados! Ellos dieron su vida por nosotros", finaliza el comunicado.