Un grupo de estudiantes cumplían ayer el segundo día de toma del colegio Carlos Pellegrini en protesta por la designación en la Universidad de Buenos Aires ( UBA) de un profesor acusado de consumir pornografía infantil. Desde el instituto de educación secundaria aseguran que no le consta ninguna denuncia contra el docente.

La presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, Ana Bellati, dijo que se pidió una reunión con el secretario de Escuelas Medias de la UBA, Oscar García, a raíz de la designación en esa área de un profesor acusado de consumir pornografía infantil, lo que derivó en la toma de la institución.

Se trata de Roberto Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Física del Pellegrini y del Colegio Nacional Buenos Aires, quien fue denunciado públicamente en 2017 de seguir en su cuenta de Twitter a publicaciones con pornografía infantil, aseguran los estudiantes.

Alumnos del Nacional Buenos Aires mantendrán hoy asambleas para evaluar acciones

La ocupación del edificio del Pellegrini fue decidida tras conocerse que ese docente había sido designado como "asesor académico" de la secretaría de Escuelas Medias de la UBA, responsable del Pellegrini y del Colegio Nacional Buenos Aires, entre otros institutos educativos.

Las autoridades del Pellegrini aseguraron en un comunicado que Rodríguez "fue designado por la UBA como Coordinador de Actividades Extracurriculares, con tareas de articulación de intercambios, intercolegiales, olimpíadas y otras, y no con las funciones que manifestaban los alumnos". Aseguraron además que "el docente no tiene en la escuela ninguna denuncia formal -o informal- (...) y por lo tanto no corresponde tomar medidas de manera arbitraria".

Belatti dijo que en 2017, cuando se denunció que Rodríguez -por entonces vicerrector del Buenos Aires- seguía cuentas de pornografía infantil en su red social, el docente amenazó a un alumno de ese colegio por haber publicado esa afirmación.

"Lo encerró en la vicerrectoría del Buenos Aires, con otros docentes y con su secretaria vigilando en la puerta para que no entre nadie, y lo amenazó; fue una situación muy violenta", sostuvo la dirigente estudiantil y aseguró que esa situación fue denunciada y por ese motivo Rodríguez "tuvo que dejar el cargo y pasó como jefe de Departamento de Educación Física".

Los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires realizarán hoy asambleas en cada franja horaria, señaló por su parte Milena Pérez Virano, del Centro de Estudiantes de esa entidad. "Estamos debatiendo qué vamos a hacer, pero hasta tanto no se realicen las asambleas no se tomará ninguna medida", expresó a Télam.