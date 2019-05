Si bien existe una controversia muy grande con respecto a la vacunación, muy pocos son lo que no están de acuerdo en aplicárselas. La comunidad médica recuerda la importancia de recibir esta herramienta vital para protegerse de enfermedades.

TrialPanel, consultora de Investigación de mercado, realizó un estudio para conocer cómo cuidamos nuestro sistema inmunológico, la adhesión a las vacunas y si deberían ser gratuitas. Según los datos, sólo el 2% no está de acuerdo con vacunarse.

El 38 por ciento de los encuestados se aplica solamente las de calendario nacional y el 60% dice que hay que vacunarse contra todo.

La minoría que se opone a las vacunas argumenta que no son naturales y contienen tóxicos

Aquellos consultados que no están de acuerdo con la aplicación de las vacunas, sostienen tres principales motivos: no lo hacen porque contienen elementos tóxicos, porque aumenta las enfermedades crónicas y porque no son naturales.

A la hora de consultar por la vacuna como herramienta de inmunización y prevención, 8 de cada 10 dice vacunarse siempre. En este sentido, 5 de cada 10 afirmó haberse aplicado, ellos o a alguien de su familia, una vacuna en el último mes y sólo un 11% no pudo hacerlo. La razón principal por la que no lo hicieron fue por no conseguirlas (53%), por falta de tiempo y por el alto costo.

Sin embargo, quienes si se aplicaron vacunas, el 40% lo hizo con la antigripal, el 42% las de calendario y un 18% con otras vacunas como ser la meningococo, neumococo, antitetánica y la de la fiebre amarilla. Sólo al 16% de los consultados les resultó difícil encontrar las vacunas que necesitaban.

Sobre la gratuidad

Si de dinero se trata, el 81% de los consultados cree que el Estado debería cubrir el costo de las vacunas en todos los casos, un 18 por ciento considera que sólo se debe hacer cargo de algunas.

Por otra parte, el 63% aseguró haber conseguido gratis las vacunas aplicadas, un 20% las abonó ya que no estaban dentro del calendario nacional y un 13% las abonó a pesar de que el Estado las debía proveer, pero no las consiguieron de manera gratuita.

Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aumentaron los brotes de sarampión y otras enfermedades ya erradicadas en distintos países. El 51% de los consultados está totalmente de acuerdo con esta afirmación ya que aseguran que esto sucede por la incidencia del movimiento antivacunas, un 30% dice que ocurre parcialmente, un 7 por ciento no coincide y un 11% no lo sabe.