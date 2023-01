"No puedo esperar para sentir esto de nuevo, más fechas próximamente", es la frase que publicó la banda inglesa Coldplay en un video de Instagram que muestra un fragmento de la canción "Viva la vida" coreado por la multitud de fans argentinos que presenció uno de los shows que el conjunto liderado por Chris Martin brindó en el Estadio Monumental.

Coldplay fue uno de los sucesos 2022 en el país, ya que se consagró como primera y única banda, hasta ahora, en llenar diez canchas de River Plata, un complejo con capacidad para 72.054 personas, por lo que aproximadamente 720.540 fans pudieron ver a la banda en vivo. Incluso, inspiró un nuevo tipo de cambio, el dólar Coldplay o dólar Cultura, pensado para los espectáculos internacionales que llegan a Argentina.

De todos modos, el público argentinos es insaciable y espera que pronto se revele el misterio y se confirme si efectivamente la banda vuelve o no al país, ya que al ver la puesta de escena como experiencia cultural muchas personas se quedaron con las ganas de ir o de verlos otra vez.

La "manija" también fue fomentada por la central de ventas de entradas "All access" y de la productora DF Entertainment que comentaron la publicación con una bandera argentina y un corazó.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar…"

En la web oficial https://www.coldplay.com/tour/ donde se anuncian las fechas del "World Tour Music of the Spheres" no aparece un cronograma confirmado para el país. A partir del 10 de marzo, Coldplay se presentará en las ciudades brasileñas de San Pablo, Curitiba y finaliza el 28 de marzo en Río de Janeiro.

Las luces de colores fueron una pieza clave en los recitales de Coldplay

El calendario recién se retomará el 17 de mayo en Portugal cuando inicie la gira europea que los llevará también por España, Reino Unido, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia y Países Bajos, por lo que estarán ocupados hasta el 19 de julio 2023.

Según el propio itinerario, después de Brasil no tienen fechas agendadas en abril y ese detalle suma a las expectativas de nuevos conciertos en Argentina u otros países latinoamericanos.

En su publicación de Instagram, los fans no tardaron en aparecer para pedir más precisiones. Inclusive, algunos comentarios citaron la canción "Muchachos" de la Mosca Tse-Tse himno del Mundial Qatar 2022 para los hinchas argentinos.

"Yo esto lo tomo como señal… Elijo creer!!", escribió un fan y otro se sumó con un "Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar". Otros seguidores pidieron que la banda vuelva a Chile, Perú, Israel y hasta a la India.