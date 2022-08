WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo, por lo que su actual dueño Mark Zuckerberg, creador de Facebook, hoy integrado en la compañía de Meta, se sigue actualizando y aplicando nuevas herramientas para que sus usuarios continúen eligiéndola.

Cambiar el tono de voz en WhatsApp

WhatsApp busca diferenciarse de las demás aplicaciones con la misma opción de mensaje de voz, por lo que permitirá que sus usuarios puedan distorsionar la voz en los mensajes de audio, pudiéndola pasar a un tono más grave, como también a uno más agudo.

Es importante aclarar que aquella función no es propia de WhatsApp, pero sí se podrá incorporar a los mensajes de voz que enviemos desde allí.

Mensaje de voz WhatsApp

Existe una gran variedad de aplicaciones, que se encuentran disponibles tanto para dispositivos con sistema Android y sistema iOS. Algunas de las apps son:

SuperSound

Las personas que cuenten con un sistema Android, podrán descargarse la app "SuperSound", la cual se puede encontrar sin ningún problema en la Play Store. Esta versión es totalmente gratuita, y cuenta con múltiples funciones, entre las cuales se encuentra la de modificar la voz.

WhatsApp tiene aplicaciones de tercero para distorsionar la voz

Paso a paso para cambiar la voz de WhatsApp

1- Descargar SuperSound en Google Play Store.

2- Antes de abrir, hay que grabar el audio que se desee en la aplicación de grabación. Se recomienda hacer esto con la aplicación original del teléfono inteligente.

3- Una vez que la grabación haya terminado, abrir SuperSound.

4- La aplicación pedirá que se seleccione un sonido de la biblioteca. Seleccionar el que se guardó recientemente.

5- Se podrá apreciar tres controles deslizantes en la aplicación. Solo interesa la opción llamada Tonalidad.

6- Deslizar el control de tono hacia la izquierda si se desea que la voz sea más grave y hacia la derecha si se quiere que suene más aguda.

7- Es importante no exagerar. Si no se desea que la voz cambie demasiado, se sugiere cambiar el valor a no más de 1.5 puntos.

8- Luego hacer clic en Cambiar.

9- El sonido se procesará y se podrá escuchar el resultado; si se está satisfecho, hacer clic en Salvar.

10- Ir a Mi sonido en SuperSound y allí se verá el sonido grabado.

11- Hacer clic en tres puntos verticales al lado del audio mencionado y luego hacer clic en Compartir.

12- Seleccionar WhatsApp y se editará la conversación para compartir audio.