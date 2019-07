En Latinoamérica existe una brecha entre demanda y oferta de trabajos en tecnología de aproximadamente 450.000 personas, de acuerdo con Juan Manuel Barrero, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).

"Es necesario desarrollar más talento digital e incorporar metodologías acordes a los tiempos que corren y a la nueva cultura digital. Sin embargo no es necesario empezar de cero, hay que avanzar sobre lo que ya supimos construir", advirtió Barrero, de acuerdo con el diario ABC de España, quien no obstante remarca la necesidad de introducir la formación en innovación desde los primeros pasos educativos. "Debemos pensar en la innovación como una herramienta que abre numerosas puertas y prepara a los jóvenes para los desafíos a los que se enfrentarán en un mundo en permanente cambio. La incorporación de tecnologías y nuevas metodologías es urgente, no debemos esperar a que sucedan grandes cambios políticos para que entren en las instituciones educativas. Hoy tenemos muchísimos casos de educación no formal con mucho éxito y generando estas capacidades", subraya Barrero.

El 90% de las empresas latinoamericanas son pymes

Las declaraciones del dirigente se dieron durante el "III Foro Iberoamericano de la Mipyme", organizado por el gobierno argentino y que se centró en identificar los problemas que frenan el desarrollo de las pymes iberoamericanas y encontrar palancas que impulsen el despegue de esas firmas que representan más del 90% de las empresas latinoamericanas y generan alrededor del 60% del empleo, no obstante lo cual su actividad apenas supone un 25% del Producto Interno Bruto ( PIB) regional, mientras que en España esa cifra trepa al 65 por ciento.

Entre los considerados obstáculos recurrentes que impiden el despegue de las pymes en América Latina se citó el reducido comercio interregional, que representa apenas un 16% del total (frente al 64% de la Unión Europea), y el escaso desarrollo de las infraestructuras. "Las pymes latinoamericanas cuentan con una gran desventaja frente a sus homólogas de otras regiones comercialmente más integradas, como son la UE, Nafta y Asena, en los ámbitos relacionados con la información, la homologación de productos y la logística", explicó a ABC Gerardo Cuerva, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

El empresario español resalta la importancia de la integración para la expansión de las firmas pyme. "Es la mejor vía para reforzar las cadenas de valor regionales, que no solo son importantes para impulsar el comercio sino también las inversiones regionales, así como facilitar, en una fase posterior, la inserción de las pymes latinoamericanas a las cadenas de valor globales", explicó.