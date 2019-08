En una pileta de tamaño colosal en China, 5 mil personas vestidas de blanco esperan su turno para ser bautizados. De pie en medio del agua, Jesse y Kelvin Gemstone sumergen a cada fiel y le dan el sacramento. Pero entre inmersión e inmersión, los hermanos también pelean, se salpican, se acusan con burlas infantiles. Luchan por ser el mejor en el juego ministerial.

The Rithgeous Gemstones es la nueva comedia de HBO que llega este domingo a las 23 hs a las pantallas, con un capítulo doble de una hora. Se centra en la historia de una familia tan celestial como famosa y obscenamente rica. Son telepredicadores. Recaudan fortunas con sus programas y sus ceremonias carismáticas en estadios colmados del tamaño del Luna Park.

Danny McBride es el nombre detrás de esta loca propuesta: escribe, dirige y protagoniza la tira. Aunque puede no ser tan conocido para un público masivo, se ganó un lugar de culto como creador de Eastbound & Down y, más recientemente, Vice Principals, esa serie que parte de la puja disparatada de dos vicedirectores de escuela por alcanzar la vacante de director, puesto al que renuncia ni más ni menos que Bill Murray. El programa cosechó un buen séquito de fans que seguramente estarán más que ansiosos por descubrir la nueva aventura de McBride.

Está protagonizada por John Goodman. El primer episodio se estrena este domingo

Pero el estilo singular de este creador no es para todo el mundo. Se trata de un humor de estirpe bien estadounidense, que trabaja con personajes tan disparatados como caricaturescos, chicanas infantiles y mucha gesticulación. De todas formas, aún quienes no encuentran en eso su estilo favorito, podrán disfrutar de una puesta kitsch que replica la exuberancia del evangelismo mediático, tan excesiva y singular que termina fascinando, y varias actuaciones de primer nivel. Es el caso, por ejemplo, de la cara más familiar del elenco: John Goodman (actor de películas de los hermanos Cohen como Barton Fink y El gran Lebowski) que interpreta al patriarca. Pero no es el único. Se destaca también, entre otros, Edi Patterson como Judy Gemstone, la hija mujer relegada que busca oportunidad de brillar en el emporio familiar.

El creador de la serie de culto Vice principals, McBride, escribe, dirige y produce esta serie kitsh sobre telepredicadore

Danny McBride es Jesse Gemstone, el hijo mayor y "heredero del trono". Camina a la sombra de su padre mientras se abre su camino al mismo tiempo. La historia parte cuando recibe un video comprometedor con el que intentan chantajearlo. Así, en el primer episodio el timming de comedia se combina, y modera, con componentes de thriller en estado salvaje.

Los Gemstones no son para nada una familia convencional. Los rezos cotidianas se intercalan con discusiones (y hasta palizas), disputas territoriales con ministros de la religión, viajes en jets privados y paseos en carros de golf por los imponentes jardines de sus mansiones, con estatuas de ciervo y todo. Una propuesta sobre fanatismos religiosos, dinero y poder que vale la pena al menos explorar. Las plegarias de los seguidores de McBride no fueron desatendidas.