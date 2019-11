Sectores del agro se agrupan para confrontar con el futuro gobierno

Enfundada en la derrota de las elecciones y entendiendo que el campo fue el voto más fiel, el Gobierno comenzó a impulsar la formación de la Fundación Pro Agro como estamento para defender "lo que se hizo" y para decirle "no a más retenciones". El movimiento será un crítico opositor a Alberto Fernández y sugiere que está preparado para salir a las rutas.

El pronóstico de un aumento de los derechos de exportación es el leit motiv. El desánimo de base por parte de los productores de la Pampa Húmeda es lo que marca el "qué hay que hacer" para "capitalizar esa masa crítica", destacan las fuentes que reconocen al jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago del Solar, como el armador de la Fundación.

Las fuentes revelaron que el funcionario está llamando a la "insurgencia" y a "salir a las rutas el mismo 10 de diciembre" dado que el "patrimonio de todos, está en juego", según sostiene.

Entiende que para poder seguir teniendo ascendiente en el electorado agropecuario es necesario trabajar desde hoy para que en dos años el ahora ministro, Luis Miguel Etchevehere se postule para el Congreso -algunos lo imaginan como gobernador de Entre Ríos y de esa forma sostener a Mauricio Macri como líder de la oposición. Con lo cual tiene el guiño del Ejecutivo.

Para esto ya están pidiendo apoyo económico a distintas sociedades rurales, exportadoras, empresas del sector semillero, agroquímico, entre otros. Sus impulsores sienten que el gobierno peronista va a "reinstalar el populismo" a través de sacarle plata al campo y por eso se oponen a que se apliquen mas retenciones.

Lo cierto es que el actual Gobierno no sólo las reinstaló sino que las impuso para todos los sectores de la economía, y no se vio siquiera un amague de salir a las rutas. El tema es entonces ideológico y no económico. Llama la atención las formas más aún cuando siempre se subrayó el camino del diálogo en esta gestión que finaliza el 10 de diciembre.

Sin embargo no todos piensan lo mismo. Si bien es cierto que no hay interlocutores con el próximo Gobierno. La última charla con Fernández fue cuando recibió el documento de la Mesa de Enlace previo a las elecciones. Luego hubo algún encuentro formal con Matías Kulfas, que se espera que ocupe la cartera de Producción. Desde ahí no hubo más llamados.

"No sabemos con quién hablar", dicen las entidades más reacias a salir a las rutas. Reconocen que generar una situación de tensión en este momento no es el camino, por eso buscan interlocutores, que hoy no los hay.

Cerca de Fernández sostienen que el 6 de diciembre estarán los responsables de cada área para recibir las propuestas: "Esto es algo que no sólo pasa con el agro sino también con los demás sectores", afirman. Explican que buscan tener a los mejores expertos para cada dirección y secretaria que asumirán en los ministerios.

Por lo pronto el campo quiere saber si habrá cierre de mercados o pediso permisos para exportar. En el entorno de Alberto, afirman que eso es cosa del pasado. Hoy se necesita de las divisas de todos los sectores económicos del país para salir adelante, con lo cual no esta en la cabeza de nadie prohibir los envíos a mercados externos, subrayaron.

Sí ven con preocupación la apertura china que compra carne vacuna en desmedro del mercado interno. Sostienen que deberá haber un mecanismo para evitar un mal mayor. Los mismos frigoríficos adelantan que la carne tendrá fuertes subas en el verano a partir de la poca hacienda que saldrá de los feedlots precisamente porque no es rentable trabajar con el valor actual que tiene el kilo vivo, pero también reconocen que el gigante asiático es una "aspiradora" que se lleva hasta "el asado que consumimos".