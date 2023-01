Bryan Cranston: "Los personajes que me atraen tienen daño y son complejos"

"Paula parece que está en el programa de protección de testigos", dice Bryan Cranston con ocurrencia y simpatía mientras ajusto la cámara de mi computadora para que el reflejo de la ventana no deje mi cara en sombras. Media docena de periodistas de todo el mundo participamos de una entrevista online colectiva con el celebrado actor que se volvió hiper popular con su papel de Walter White en "Breaking Bad" y el año pasado volvió a conquistar a la audiencia como Michael Desiato en "Your Honor", un juez que se descarrila de la senda de la ley y la verdad en el afán de salvar la vida de su hijo. El próximo 3 de febrero llega la segunda temporada de esta serie a la plataforma Paramount+.

El último capítulo de la entrega anterior dejó la historia con un final trágico y, de alguna manera, circular. En la nueva temporada, los personajes deambularán entre la redención y el impulso de la revancha. A días del estreno, Cranston anticipa por dónde circulará este relato que se posa en dilemas morales.

"Estaba preparado para terminar la serie después de la primera temporada porque sentí que había concluido apropiadamente. Fue trágico, pero era la manera correcta. Mi personaje comprometió sus principios y su ética tratando de convertirse en alguien que no era y falló en su objetivo que era proteger a su hijo", dice el actor. Pero cuenta que Peter Moffat, showrunner en la primera temporada, lo desafió a pensar dónde estaría el personaje después y nuevas ideas empezaron a tomar forma. "Dije que estaba interesado si el show estaba dispuesto a profundizar en la autenticidad de la desesperación, la pérdida y el dolor. La idea de perder a un hijo te cambia para siempre. ¿Hay alguna posibilidad de algún tipo de vida después de esto? Mi personaje explora eso en el camino, y para su propia sorpresa, las cosas comenzaron a girar y desarrollarse", explica.

"Your Honor" tuvo un éxito sensacional de público tras su debut internacional a fines de 2020. La premisa de la serie invitaba a adentrarse a las arenas movedizas del dilema. "Soy padre y yo mismo me hice esa pregunta: ¿hasta dónde llegaría para proteger a mi hijo?", reflexiona. En la nueva temporada, el personaje tiene oportunidad de elucubrar y repasar algunos de sus pasos en falso y sus errores, buscando quizás la posibilidad de perdón. "Creo que lo que falta en la sociedad estadounidense en este momento es el perdón y la fuerza personal de pedir perdón. ¿Dónde vive la redención en nuestras sociedades?", se pregunta y dedica unas palabras al sistema penitenciario: " Debería servir para ofrecer la oportunidad a quienes han hecho mal de corregir su curso y posiblemente volver a entrar en la sociedad y ser perdonado".

De Walter White a Desiato

Un profesor de química con cáncer que se involucra en el tráfico de drogas para salvar a su familia. Un juez intachable dispuesto a mentir y torcer la ley para defender a su hijo. Hay arcos pronunciados y coincidencias entre aquel papel memorable de "Breaking Bad" y su notable interpretación actual. Consultado por un colega argentino acerca de los personajes que elige, Cranston señala: "Si miro hacia atrás a los roles que he seleccionado, veo que hay un patrón y es que los personajes que me atraen tienen daño y son complejos, obstinados. Los más dramáticos para mí son las que tienen algo que demostrar. Vemos la bondad en ellos. Vemos la maldad en ellos, a falta de una palabra mejor".

¿Qué lleva a uno de los actores más cotizados del momento a elegir los proyectos en los que se involucra? Cranston revela que tiene un criterio de cinco preguntas que definen aquello que busca en los personajes: ¿En qué es bueno? ¿En qué no es bueno? ¿Cuál es su ambición? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su miedo? "Ahora ya conocés mis secretos", bromea el actor. "En esta temporada mi personaje se sintió muerto. No quería nada. Quería que su cuerpo físico se pusiera al día con sus emociones y su intelecto. No está enojado. No está triste. No es feliz. No está esperando nada. Fue un descubrimiento interesante para mí entrar en un personaje donde se dibujan las sombras".

Tomándose un tiempo para reflexionar con cada pregunta, Cranston confiesa que fue una gran exploración abordar el papel y darse cuenta de lo que deben sentir las millones de personas que sufren de depresión. "Mi corazón está con ellos. Espero que tal vez puedan ver un rayo de esperanza dentro de esta temporada. No puedo decirte cuántos se han acercado a mí después de verme en "Breaking Bad", personas que han tenido un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Querían seguir a un personaje que estaba pasando más o menos por lo mismo. Tal vez haya un beneficio social".

Sobre los nuevos episodios anticipa, en clave de deseo, como una moneda lanzada hacia las aguas del otro lado de la pantalla: "Llevamos a la audiencia en un viaje muy emocional. Estoy muy contento con el lugar al que fuimos".