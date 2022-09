Fabien Frankel habla de Sir Criston Cole, el más "odiado" de La Casa del Dragón

Fabien Frankel nunca imaginó que sería tan “odiado” luego que el domingo pasado, su atribulado Ser Criston Cole hiciera algo terrible, impensado, en House of the Dragon. El actor cuenta cómo fue meterse debajo de la armadura de un personaje que aún dará mucho que hablar.

Nacido en Londres en 1994, Frankel tiene una carrera más bien corta, por lo que la popularidad que le dio La Casa del Dragón es algo que aún intenta comprender. El capítulo número 5 que HBO Max emitió el domingo pasado lo puso en el centro de la escena: amante celoso de la princesa Rhaenyra, explota durante el casamiento de ésta con el hijo de Corys Velaryon y comete un brutal asesinato en plena fiesta.

Los fans de la historia creada por George R.R Martin (los que no leyeron el libro al menos) se sorprendieron por la actitud de Ser Criston, ya que era esperable que la heredera al trono de Hierro se case con alguien por política y no por amor. Sus escenas proponiéndole una escapada romántica le valieron ser ridiculizado en redes sociales con infinidad de memes.

Su amor por la princesa lo hundirá.

Hijo de un mayordomo dorniense de Lord Dondarrion en Refugio Negro, el joven Criston ganó un combate cuerpo a cuerpo en un torneo celebrado en Poza de la Doncella para celebrar la ascensión del rey Viserys I Targaryen, tal como se vio en el primer episodio de la serie.

Allí llamó la atención de la corte al lograr desarmar nada menos que al príncipe Daemon Targaryen. La princesa también posó sus ojos en el, y lo eligió luego como su escudo juramentado personal.

El combate con Daemon Targaryen le valió su ingreso a la Corte.

Pero habrá mucho más para ver de este caballero que “se hizo de abajo”, sin un gran apellido familiar y que se ganó a fuerza de coraje y lealtad un lugar en la corte Targaryen.

Eso sí: su carácter cambiará notablemente a partir de los hechos del episodio 5, tras el que habrá un salto de 10 años en la historia. Para no spoilear a los desprevenidos, diremos que su papel será fundamental en la guerra de dragones por venir.

Fabien Frankel habla de Sir Criston

En un contacto con la prensa al que accedió BAE Negocios, Frankel habló de lo que significa Ser Criston Cole para él. “Me tomó un tiempo acostumbrarme a usar la armadura, porque es algo bastante raro e incómodo, a pesar de que fue hecha a mi medida. Aún así, me tomó unas tres semanas arreglármelas para sentarme” contó el actor, que además relató que el resto del cast se divirtió bastante viendo cómo él maniobraba dentro de tanto atavío.

A la hora de definir a su personaje, Frankel comentó: “Diría que tiene buenas intenciones, pero circunstancias inevitables cambiarán el lugar donde se ubica en la escala moral. Realmente no creo que tenga grandes ambiciones en principio; todo sucede de manera bastante accidental, y luego lentamente, al estar expuesto al poder y esa clase de juegos palaciegos. Luego será que él comience a desarrollar ambiciones personales”.

"Diría que tiene buenas intenciones, pero circunstancias inevitables cambiarán el lugar donde se ubica en la escala moral"

Acerca de cómo fue sumarse a un proyecto tan grande como este, el actor, de 28 años, señaló: “Yo era muy fanático de 'Game of thrones' desde antes. Miré toda la serie y me resultó increíble, fascinante. La amé. Pero no sabía nada de 'House of the Dragon' hasta que me ofrecieron un rol en ella. Allí fue que leí los guiones y me resultaron asombrosos”.

A Fabien le consultaron cómo es un día de filmación, a lo que respondió: “El primer día estábamos rodando en una isla recóndita adonde sólo se puede llegar en bote. Nos tenían escondidos porque algunas personas sabían que estaríamos filmando allí. Así es que te sentías como si fueras un agente del (servicio de espionaje británico) MI5. Y eso hizo que nos diéramos cuenta de a cuánta gente le interesaba esto. Yo estaba muy nervioso”.

¿Cómo se preparó para este rol? “Leí mucho sobre la historia dorniense y descubrí que ellos eran vistos como los irlandeses eran vistos en Inglaterra. Se hablaba mal de ellos en Poniente, y Criston proviene de allí, si bien no nació en Dorne, se ve como un dorniense aunque no tiene ese acento" manifestó.

"Leí mucho sobre la historia dorniense y descubrí que ellos eran vistos como los irlandeses eran vistos en Inglaterra. Se hablaba mal de ellos en Poniente"

"Yo siento que a Ser Criston Cole lo miran 'desde arriba' personajes como Daemon y las familias ricas de Westeros” analiza el actor, que concluye asegurando que filmar esta serie es algo “surreal, difícil de creer, y con la mejor gente con que yo haya trabajado”.

Mirá el trailer del próximo episodio de House of the Dragon