Matt Smith, de House of The Dragon: "La dinámica de los Targaryen es complicada"

Llegó el día tan esperado por millones de fans de ese mundo fantástico y brutal que George R.R Martin creó y se convirtió en un éxito arrollador. Game of Thrones tuvo 8 temporadas que la convirtieron en furor y propiciaron este spinoff, realizado sobre el libro "Fuego y sangre", que relata los hechos fundacionales de "GOT" ocurridos 300 años antes y centrados en la familia más importante: los Targaryen, sangre de dragones y considerados seres superiores.

Si bien el libro comienza con la llegada de los primeros Targaryen desde su Valyria natal a Poniente, por lo visto hasta ahora "House of the Dragon" no se detendrá en la épica conquista de Aegon I, que unió a la fuerza a los Siete Reinos de Westeros.

Aquí el sustento será la terrible guerra interna entre los Targaryen por el poder, que estallará desde la caída de Viserys y se extenderá por alrededor de un siglo: la famosa "Danza de Dragones" de la que tanto oímos escuchar en " Game of Thrones".

El linaje Targaryen trae aparejados grandeza y locura por igual.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. Martin, al igual que en GOT, es co-creador y productor ejecutivo de la serie que cuenta con un presupuesto superlativo: alrededor de 20 millones de dólares por episodio.

Será Daemon (Matt Smith), hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono, quien plante las semillas del caos. Un guerrero sin igual, jinete del dragón Caraxes, su carácter impetuoso preocupaba al soberano, que intentaba infructuosamente encargarle tareas importantes dentro de la administración del reino pero en todas se aburría o causaba problemas.

Habitué de tabernas y burdeles, impulsivo, valiente y algo bravucón, su mayor aporte a Poniente fue ser capitán de la Guardia de la Ciudad. Tal como se relata en "Fuego y Sangre", Daemon era respetado y querido por los guardias, a los que dotó de prestigio y uniformó con vistosas capas doradas, algo que les valdría luego el mote a todos como "Capas Doradas".

Correrá sangre en House of the Dragon

En su interior, Daemon siempre se consideró más merecedeor del trono que su hermano. Viserys no estaba muy de acuerdo, pero, al no tener hijos varones, se había resignado cuando Otto Higtower, enemigo en la corte del bravo Daemon, le implanta al rey una idea disruptiva: su hija Rhaenyra podría la heredera. Y allí explotará todo. ¿Una mujer en el Trono de hierro? Jamás había sucedido.

Emma D´Arcy interpreta a Rhaneyra Targaryen.

Habrá muchas otras mujeres con protagonismo decisivo en la historia. Aquí conoceremos más de aquellas intrigas que en GOT se mencionaban al pasar sobre los Targaryen: sus matrimonios casi siempre incestuosos, su tendencia a la locura, su presunta cercanía con los dioses... La mitología de este universo es apasionante y aqui se expande de manera generosa.

En una conferencia de prensa para medios de Latinoamérica, Matt Smith junto a Fabien Frankel -Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I- hablaron acerca de la esperada precuela y de sus personajes.

Frankel y Smith, durante una charla con la prensa en Ciudad de México.

Smith, visto hace poco en The Crown y en la película Morbius, se refirió a la complejidad de Daemon, tan típica de los Targaryen: respeta y ama a los de su sangre pero cierto egoísmo y maldad suelen dominar sus impulsos.

"Daemon es un personaje muy ambiguo, con un área gris muy grande, porque aquí los personajes nunca son enteramente héroes o villanos, no son lineales en los libros, sino muy complejos" sostuvo.

"Al mismo tiempo, la dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada: por un lado hacen cosas muy extremas, ya vieron hasta dónde pueden llegar en los libros, pero en la misma medida son una familia normal... ¡Son una familia! Y en eso nos enfocamos, en su naturaleza doméstica. Quizás en ' Game of Thrones' la atención saltaba de un mundo y de una familia a la otra; acá está todo concentrado" concluyó.