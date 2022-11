Merlina: Tim Burton se adentra en el mundo de Los Locos Addams

Un día como cualquier otro, en una escuela secundaria como cualquier otra, Merlina Addams camina por los pasillos de la "prepa" envuelta en una estela de risas y burlas. Cuando abre su locker vandalizado encuentra a su hermano Homero atrapado en el interior. Una broma pesada. Una broma que merece revancha, piensa. No tarda en encontrar a los culpables, un par de chicos que practican natación. Parada en el borde de la piscina, los saluda triunfal con dos bolsas con pirañas en las manos. Suelta los peces, desata la catástrofe. Merlina no se inmuta: la mirada sigue altiva y su cabello negro repartido en dos trenzas ni se despeina.

Esas escenas dan inicio a la propuesta con la que debuta el gran Tim Burton en el mundo de las series. Buscando tal vez un universo afín con el que volver a mostrar, después de algunos tropiezos, todo el perturbador encanto de su mirada entre oscura y melancólica, el aclamado realizador se sumerge en estos clásicos personajes excéntricos que son dignos de su galería. La familia Addams ha sido objeto de una gran cantidad de versiones y reversiones durante décadas, incluidos cómics, otros programas de televisión (como una serie de acción en vivo en 1964 y una serie animada en 1973) y las películas de los 90, que protagonizó Anjelica Huston. Muchos recordarán la famosa serie de "Los Locos Addams" filmada a mediados de los '60 y que se transmitió una y otra vez en TV abierta hace algunas décadas. La cortina musical es inconfundible.

Acá hay chasquido de dedos, trajes negros, una impecable Catherine Zeta-Jones en el personaje de Morticia y podríamos decir que un semi protagónico para "Dedos", para deleite de la audiencia. Sin embargo, pese a estos y otros ingredientes familiares, la identidad de la historia está algo difusa. Aunque el relato es emocionante, efectivo y entretenido, algo parece quedar en el camino. Por momentos tenemos la sensación de estar viendo una mezcla remixada de series de escuelas para adolescentes de todo tipo, de Harry Potter a esta parte. Es que, tras el incidente en la piscina, Merlina continuará sus días de estudiante en una escuela para chicos que son diferentes: hay sirenas, hombres lobos, telequinesis y unas cuantas maravillas más. Inserta en lo anómalo, el personaje pierde algo de ese toque que la recortaba del resto y le da su aura especial.

Pero no es para desalentarse, esta serie de los co-creadores Alfred Gough y Miles Millar ("Smallville") tiene muchos aciertos. Uno de los mayores logros es el casting. La estrella es Jenna Ortega ("Jane the Virgin") que logra esas miradas sarcásticas y aires de superioridad de Merlina (o Wednesday en inglés) pero también aporta el costado gótico y la fragilidad necesarios. Para alegría de los fans es también de la partida la propia Christina Ricci, quien interpretó cuando era chica a Merlina en la película de 1991 "The Addams Family" y "Addams Family Values" de 1993. Muy bien elegida, Gwendoline Christie ("Game of Thrones") tiene el papel de la directora de la escuela para los autoproclamados "marginados", Larissa Weems, que fue además compañera de cuarto de Morticia en su juventud. Entre el alumnado, se destacan Enid (Emma Myers), la exaltada room mate de la protagonista , y la rival Bianca (Joy Sunday).

El relato tiene toques policiales, elemento al que nos tienen acostumbradas las series de toda estirpe. Ingredientes que aparecen junto a la esencia aún reconocible de estos personajes tan tenebrosos como entrañables. Como la hierba que crece junto a una cripta. En el balance, tiene encanto.