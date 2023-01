Netflix estrenó en el último tramo del año pasado la película bélica alemana Sin Novedad en el Frente, que arrasa en esta temporada de premios. Ahora, le toca compartir la categoría de Mejor Película Extranjera con a Argentina, 1985 de Santiago Mitre por el galardón más deseado: el Oscar. A pesar de que la terna está integrada por cinco películas en total, estas dos producciones son las que más tienen peleada la estatuilla.

El film argentino sobre el Juicio a las Juntas, que tiene a Ricardo Darín y Peter Lanzani como protagonistas, logró hacer eco en el mundo entero gracias a la reconstrucción que hace de uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. Además de superar el millón de espectadores en los cines nacionales, también tuvo estrenos en España, Estados Unidos, Uruguay, Inglaterra, entre otros países. A eso se suma que está disponible globalmente en el catálogo de Amazon Prime Video.

Argentina, 1985 está teniendo una temporada de premios exitosa: obtuvo el Globo de Oro de Mejor Película de Habla No Inglesa, y recibió nominaciones en los Goya españoles, los Critics Choice Awards y los BAFTA británicos, prontos a celebrarse. El martes se anunció que competirá por un Oscar como Mejor Película Extranjera. El hecho de que la Academia la haya elegido para la edición de este año significa la octava vez que una película argentina es nominada por los premios más importantes de Hollywood.

Sin Novedad en el Frente, un remake original de 1930.

Aún así, su contrincante principal, Sin Novedad en el Frente, también está dando mucho de qué hablar. Consiguió en estos Premios Oscar nueve nominaciones, incluyendo la categoría de Mejor Película junto a Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking. Se estima que Sin Novedad en el Frente sigue los pasos de 1917, otra película bélica que tuvo 10 nominaciones al Oscar en 2020.

En lo que corresponde a Mejor Película Extranjera 2023, el film bélico oriundo de Alemania compite junto a la película de Santiago Mitre y Close (Bélgica) de Lukas Dhont, EO (Polonia) de Jerzy Skolimowski, y The Quiet Girl (Irlanda) de Colm Bairéad. La india RRR, que venció a Argentina, 1985 en los Critics Choice Awards pero no pudo ganarle en los Globos de Oro, no figura entre los nominados para el Oscar porque no se postuló.

Sin Novedad en el Frente en Netflix: de qué se trata

Sin Novedad en el Frente, o All Quiet on The Western Front en su versión en inglés, es una película dramática de Edward Berger que retrata los horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven. Cuenta la historia de Paul, un joven de 17 años que pertenece a un grupo de soldados alemanes en el frente oeste de la Primera Guerra Mundial. Entusiasmado por ir a combatir, comienza a sentirse truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras.

El film es un remake de la versión de 1930 dirigida por Lewis Milestone, adaptado de una novela, y que fue ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección en 1930, uno de los puntos más importantes que tiene a favor en comparación a Argentina, 1985. También se hizo otro remake en 1979, dirigido por Delbert Mann, que si bien no fue tan aclamado como su primera versión, sí obtuvo críticas positivas.

Hoy en día Sin Novedad en el Frente permanece en el top 10 de los más vistos de la semana dentro del catálogo de Netflix. Otro punto en común con Argentina, 1985 es que ambas son producciones que tienen detrás a un gigante del streaming.

Argentina, 1985 pelea por el Oscar por octava vez en la historia.

Si bien ambas están dando mucho de qué hablar, y tratan temas sensibles que movilizan a los espectadores de todo el mundo, incluyendo a los jurados de la Academia, la pelea está muy pareja entre ambos países.

Según una nota publicada en Variety, la puja entre los films parece ser complicada. Estiman que, de no estar Sin Novedades al Frente nominada en la misma categoría, sería un pase directo para que Argentina, 1985 destrone a las demás producciones y sea la ganadora del Oscar. Pero el hecho de que el film alemán tenga esas nueve nominaciones pesa un poco más. Aún así, Argentina, 1985 tiene grandes chances de llevarse el premio mayor.

Aún queda un tiempo considerable para que la película sobre el Juicio a las Juntas siga haciendo su gira internacional de prensa y siga acumulando espectadores que se emocionen y que sigan confiando en que Argentina, 1985 consiga su tercera estatuilla.

Argentina, 1985, tiene el respaldo de Amazon. Y tal como recordó BAE Negocios esta semana tras el anuncio de la nominación, Amazon logró ganarle la corona de "streamer que se lleva el Oscar" a Netflix con el triunfo, el año pasado, de CODA como Mejor Película.

"A esta altura, todo se reduce al lobby correcto para que los votantes de la Academia vean la película nominada. Y por razones tanto cinematográficas como extracinematográficas, incluso contra esa "masa" de nominaciones de Sin novedad..., Argentina... tiene la chance del premio mayor", remarca la nota del periodista Leonardo D'Espósito.