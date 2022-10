El final de la primera temporada de House of the Dragon, que salió por televisión y streaming en todo el mundo durante la noche del domingo, dejó a todos los fanáticos de la saga de George R. R. Martin expectantes por la siguiente entrega. Sin embargo, para algunos, la serie aún no parece haber encontrado su estabilidad en la historia.

La premiere del primer episodio de la precuela de Game of Thrones se estrenó a mediados de agosto y mantuvo a millones de espectadores frente a las pantallas de sus televisores esperando, una vez más, la famosa canción de la introducción de la producción de HBO. Ee trató de uno de los estrenos más exitosos en la historia de la televisión.

Ya con la segunda temporada confirmada luego de la buena recepción de los primeros capítulos, los fans volvieron a los famosos “dominGOTs”, para disfrutar de la serie con sus amigos y a dar sus opiniones en las redes sociales, en donde celebran las cosas que les gustan pero tampoco se privan de comentar cuando hay elementos dentro de la historia que no les parecen correctas. Así fue el caso del séptimo episodio, que tuvo una imagen muy oscura y despertó las molestias de los televidentes.

Poca consistencia en el cierre de House of the Dragon

Según Los Angeles Times, el final de la primera temporada de la serie pecó de tener poca consistencia en la trama, y aún parecería faltarle un rumbo definitivo a la historia que quiere contar.

Luego de la filtración del último episodio de HotD en 4K a pocos días de su estreno en la plataforma de streaming HBO Max, los fanáticos de Juego de Tronos le dieron el visto bueno a la producción en líneas generales, aunque no faltaron quienes fueron más críticos con el resultado final.

En ese sentido, LA Times consideró que el anteúltimo episodio parecería haber tenido más épica y un final más digno en relación a lo que se vivió en el último capítulo.

House of the Dragon volverá en 2023 con su segunda temporada

Ned Stark, la muerte que impactó en Game of Thrones

La inesperada y emotiva muerte de Ned Stark durante la primera temporada de Game of Thrones en 2011 tuvo muchísima más repercusión que el asesinato de un joven integrante de la realeza que se pudo ver en esta última entrega de la primera temporada de La Casa del Dragón, según consideró LA Times.

También se apuntó al aborto de Rhaenyra, que podría haber aportado más a la historia si durante la temporada el personaje hubiera aparecido más tiempo en su versión adulta, interpretada por Emma D'Arcy.

Si bien la producción ofreció a lo largo de toda la serie distintas disputas entre los personajes, un salto en el tiempo de quince años, y un cliffhanger que mantendrá a todos esperando el regreso de House of the Dragon de cara al 2023, el desenlace de esta primera entrega pareció haber estado más asimilada a las reacciones del final de Juego de Tronos —muy mal recibido por los fans— que a las que en general tuvo la actual producción.