Romance virtual, fantasía y acusación de "crimen por mensaje de texto"

Vestida de negro, Michelle Carter (interpretada por Elle Fanning) llora frente al espejo. Su rostro se contrae en una mueca de dolor mientras da un discurso a una audiencia imaginaria de amigos y familiares de su novio muerto. Después se da vuelta y pone pausa en el video de la computadora: se congela la imagen del capítulo de "Glee" donde Leah Michele dice esas mismas palabras de pena para honrar al personaje de Finn ( que además es su pareja actor fuera de la pantalla y también fallece de forma temprana ). Un juego escalofriante que va y vuelve entre ficción y realidad. Esta escena es una de las más elocuentes de "The Girl From Plainville", tira que debutó este 9 de julio en Starzplay.

La miniserie de diez episodios se suma a la oleada imparable de las series True Crime. Está basada en el artículo de Esquire escrito por Jesse Barron acerca de un caso de gran resonancia en Estados Unidos ocurrido en 2014. Michelle Carter, una adolescente de Massachusetts, fue acusada de homicidio involuntario por enviar mensajes de texto alentando el suicidio de su novio, Conrad Roy III (acá papel a cargo de Colton Ryan). Una tragedia compleja y de aristas más que sensibles como la salud mental, la adolescencia y las relaciones virtuales. Pone además en escena el debate sobre las implicancias judiciales.

El casting es uno de los grandes aciertos de esta tira. Especialmente Chloë Sevigny, siempre interesante, que interpreta a la madre del Conrad (o "Coco") con emocionalidad contenida y miradas suspicaces a medida que crece la desconfianza acerca de esa chica desconocida que se acerca al núcleo familiar de repente tras los hechos y se presenta como el gran amor del hijo. Elle Fanning ("The Great") también hace lo suyo revelando las capas de la Michelle de ficción, que fantasea con "Glee" y "Bajo la misma estrella" .

No es la primera vez que se esta historia va a la pantalla. Se había estrenado ya hace unos años el documental "I Love You, Now Die" en HBO, dirigido por Erin Lee Carr, que participa acá como asesora junto con el propio Barron que escribió la nota en el diario. Las ficciones están tomando como materia prima casos reales de crímenes y se sirven para eso de podcast, noticias, documentales, en busca de nuevas aristas para dar luz sobre sucesos que conmocionaron y que disparan interrogantes muchas veces imposibles de responder. Algunos intentan una cara más humana de los protagonistas o dar lugar a nuevas voces. Se mueven en una cornisa complicada de entretenimiento, morbo y consumo culposo.

Varios nombres de peso dan garantía a una propuesta que logra ciertos recursos narrativos interesantes. La serie está escrita y producida por Liz Hannah ("The Dropout", "Mindhunter") y Patrick Macmanus ("Dr. Death"), y el primer episodio está dirigido por Lisa Cholodenko ("The Kids Are All Right" y "Olive Kitteridge")

La reconstrucción de una intimidad virtual tóxica. Una historia sobre voces en el teléfono y en la cabeza difíciles de alejar.