Tenenbaum y Halvorsen: "Tener a Lali es como tener a Messi en tu equipo"

Basada en el exitoso libro de Tamara Tenenbaum del mismo nombre, El fin del amor se estrena este viernes 4 por Prime Video con Lali Espósito al frente de una historia de transformación, redescubrimiento y, sobre todo, estructuras que se rompen.

La famosa actriz y cantante encarna a Tamara en una etapa de su vida en que decide replantearse absolutamente todo. Irreverente filósofa de la cultura pop; después de enfrentarse a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance y contra su vida religiosa.

Tenenbaum y Erika Halvorsen -ambas productoras y escritoras de la serie- dialogaron con BAE Negocios sobre la esencia de esta ficcionalización de una vida ajetereada en búsqueda de la propia identidad, siempre atenta al deseo y la necesidad de libertad.

Erika Halvorsen y Tamara Tenenbaum.

"Cuando Martín Sivak toma la dirección de Paidós, me preguntó si tenía algún libro para la editorial. Entonces, como ya venía escribiendo bastantes artículos sobre cómo los vínculos se transmitían en mi generación, pensé que sería bueno escribir un libro eso, algo que conozco bien" contó Tenembaum sobre la obra original.

La periodista además consideró que la etapa de su vida que refleja El fin del amor no fue tanto de "crisis" porque "yo me alejé de la ortodoxia siendo chica, así es que no es que mi vida se transformó tanto. A los 12 yo cambié y empecé a tener una vida más o menos 'normal'. Entonces, todo lo relativo a la sexualidad, lo laboral, ya lo arranqué lejos de aquella vida".

Lali interpreta a la Tamara adulta que decide patear nuevamente el tablero.

Por su parte, Halvorsen contó cómo fue su acercamiento al texto y los desafíos de plasmarlo en una serie. "Yo seguía a Tamara y todo lo que escribía. Cuando sacó el libro me lo compré y así me enteré de su pasado en la comunidad judía ortodoxa. Me interesó cómo esta mujer de 30 años, referente de su generación, se vincula hoy con aquel pasado" relató.

"Entonces le escribí por Instagram y le propuse hacer la serie juntas, con su voz, su pluma, y nos lanzamos a la aventura" agregó la autora.

Con varias obras en su haber centradas en el universo femenino (Pequeñas Victorias y Morir de Amor en tevé, Desearás al hombre de tu hermana en cine, por ejemplo) Halvorsen señaló que "a mí me apasionan los personajes, me interesa que tengan 'capas', fallas, contradicciones. Que no tengan las cosas tan claras".

Y amplió: "la aventura de escribir para mí es que ese personaje me lleve de la mano, me sorprenda, me desafíe y sea un misterio. Si tengo claro de entrada adónde va, no me resulta interesante. En el caso de Tamara me interesaba esa vuelta al pueblo, al origen, de una chica de 30 años que explora esa red vincular: familia, amigas de la infancia, de la adolescencia... ése es el arco que me gusta abordar".

Lali Espósito y un personaje complejo

Tenenbaum apunta sobre la representación lograda por Lali: "Con ella fue un proceso largo, hablamos antes del proyecto, luego durante el rodaje, vi cómo lo fue construyendo a partir de lo creado por un gran equipo. No me pareció raro 'verme' en ella porque no es que me identifique plenamente, hay variantes en el resultado final".

Lali, junto a su "mamá" Verónica Llinás.

Halvorsen opina además que la actriz "es un referente, un ícono. Yo ya venía hablando con ella de las ficciones que se estaban haciendo, de proyectos que le ofrecían que no le interesaban porque no la interpelaban. Tener a Lali es como tener a Messi a tu equipo, la queríamos como socia (también es productora de la serie) porque debíamos salir a 'levantar' este proyecto, conseguir apoyo, y ella sabía que era la llave para acceder a una plataforma y un tipo de presupuesto como Prime Video".

La artista era pieza fundamental de esta idea ya que "queríamos hacer una serie que rompa con este prejuicio que tiene la industria de que las historias de mujeres, contadas por mujeres, tienen que ir al bajo presupuesto, al nicho, lo chiquito. Queríamos hacer una serie grande con la libertad que necesitábamos para contar esta historia como la queríamos contar" enfatizó la escritora.

Halvorsen define a esta ficción como "la búsqueda de la propia voz, de la identidad, un camino que tenemos todas las personas en esta vida. Es una pregunta que creo que nunca termina de responderse".

El Fin del Amor también cuenta en su elenco con Verónica Llinás, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña y Andrés Gil.