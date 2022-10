The Bear: caos y perfección en una cocina de restaurant

Una jaula con un oso en medio de un puente. Con su delantal de chef, Carmy Berzatto avanza con sigilo mientras chista para tranquilizar a la bestia que lucha por salir. Cuando llega hasta él, abre la puerta. El oso sale. Quedan frente a frente y en calma. La imagen es enigmática, imponente, tan hermosa como aterradora, de una energía aplastante. Hasta que el animal se le viene encima. Entre el sueño y la pesadilla, The Bear nos lleva por la senda de lo impredecible.

La serie se estreno hace unos días en Star+ y ya fue catalogada por muchos como una de las mejores del año. La historia tiene elementos clásicos pero siempre logra encontrar desvíos, escapar de lo obvio. Carmy, el protagonista, es un chef galardonado que trabajaba en uno de las mejores cocinas del mundo en Nueva York y vuelve a sus pagos para hacerse cargo del restaurante de sándwiches de barrio de su hermano Michael, quien dejó escrito ese deseo antes de morir trágicamente. El contraste entre las técnicas y los estilos de los dos mundos diferentes -alta cocina y expertise no académico- es parte del encanto de la propuesta, que tiene para los amantes de la gastronomía un atractivo adicional. Carmy, interpretado por Jeremy Allen White (Shameless), será el hijo pródigo y también el prodigio culinario, esos héroes con talentos excepcionales que tanto gustan en el mundo de las series. Sin embargo, por suerte, el relato no se revuelca en ninguno de esos arquetipos en los que podría haberse empantanado. El protagonista atraviesa su duelo en el fuego infernal de esa cocina nueva un poco alejado del brillo de la genialidad. Enciende la chispa de la creatividad y la ambición en algunos de los personajes de su equipo y el enojo en otros. Sidney (Ayo Edebiri), la jovencísima sous chef, formada profesionalmente en el prestigioso Culinary Institute of America, tiene uno de los roles centrales y es quien lo confronta con su potencia profesional. El otro pilar es el cascarrabias de Richie (Ebon Moss-Bachrach), el mejor amigo de su hermano que busca mantener las prácticas habituales. Sugar, hermana de Carmy, obliga al chef a ponerse cara a cara con sus sentimientos. Hay otros personajes secundarios interesantes en su gran mayoría.

Méritos no le faltan a la serie para sobresalir en el océano inabarcable de las tiras de streaming. El protagonista es, sin duda, uno de ellos. Jeremy Allen White hace un papel excepcional. Atormentado por remordimientos y memorias de maltrato, logra momentos luminosos, como el monólogo del capítulo final de vulnerabilidad conmovedora. En general, el estilo de actuación elegido por el creador (Christopher Storer, responsable de "Ramy") tiene un halo de improvisación.

Está filmada con buen ojo y un ritmo que sigue cámara en mano el vértigo del despacho de la cocina donde todos corren y gritan. Pero también se detiene en planos detalles de utensilios o platos y le da tiempo a una clara de huevo chorrendo. A pesar de su desboque no es una narración acelerada al estilo de las películas de Guy Ritchie sino que más bien aúna el caos y la belleza en un ritmo jazzero, como si absorbiera el aura de los clubes de jazz de Chicago, donde transcurre la historia. La ciudad de los vientos, es también protagonista de la serie que le dedica pequeñas postales en cada capítulo, intercaladas muchas veces con fotos familiares. Arma un album de recuerdos donde la comida siempre está en el centro de los vínculos y los sentimientos.

La imagen inicial del oso encuentra su explicación concreta a lo largo de la serie. Pero, de alguna manera, podría ser también el fuego rugiente de las cocinas o toda ese dolor y miedo interior colosal que intentamos tranquilizar.