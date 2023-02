The Last Of Us, éxito en HBO Max: el apocalipsis zombie tiene mucho para dar

Con el buen timing de esperar a que terminara definitivamente la "madre" del género en formato serie, The Walking Dead, HBO Max estrenó el 15 de enero The Last Of Us, una muy esperada adaptación televisiva del exitoso videojuego desarrollado por Naughty Dog para la popular consola de Sony, lanzado en 2013.

"Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir" reza la sinopsis oficial.

Si bien la expectativa era muy grande antes del debut, habiéndose emitido el tercer episodio de la serie este domingo todo apunta a que será una de las grandes satisfacciones para la plataforma de Warner Media en este 2023 tras la sorpresiva cancelación de Westworld, uno de sus productos icónicos, y ya que aún no contará con la nueva temporada de House of the Dragon.

The Last of Us: ingredientes de un éxito

Para quienes no hayan escuchado antes mencionar este título, cabe destacar que el videojuego original - que fue el título más rápidamente vendido de la consola el año de su lanzamiento- consta de 6 juegos para PC, PS5, PS4, PS3. El impacto de su primera versión se debió sobre todo a la calidad de sus gráficos y narrativa, además de la relevancia y profundidad que tenían las relaciones entre sus personajes.

El lanzamiento de The last of Us en Playstation fue en 2013.

Esa construcción de los vínculos se busca replicar ahora con las actuaciones protagónicas de Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian) como Joel y Bella Ramsay (Game of Thrones) en la piel de Ellie.

La dupla, reunida a la fuerza por las circunstancias, irá construyendo lentamente una relación basada primero en la necesidad y la esperanza de supervivencia humana: la temperamental adolescente demostró ser inmune a las mordidas de los seres convertidos en bestias come-personas y sin voluntad propia. Por supuesto, la pérdida de su hija hace veinte años cuando comenzó todo, calará hondo en el corazón de Joel que verá en Ellie a su querida niña.

Pedro Pascal y Bella Ramsay, una acertada elección de protagonistas.

A la calidad de sus estrellas, se le suman secundarios de renombre. Tess aquí es interpretada por Anna Torv (Fringe) mientras la historia de amor entre Bill y Frank que vimos en el dramático pero tierno tercer episodio cobró vida en otros actores conocidos: Nick Offerman (Parks and Recreation) y Murray Bartlett (The White Lotus).

Este capítulo, titulado Mucho mucho tiempo, ha generado diversas reacciones entre el público y la crítica, mayoritariamente positivas. Excelentemente escrito y actuado, amplía la historia ( atención SPOILER! ) de estos dos personajes de los que en el videojuego se sabía poco.

Allí sólo se veía que Joel y Ellie recibían la ayuda de un contrabandista llamado Bill y se daba a entender que este había tenido un "compañero" que se había suicidado. La naturaleza de ese vínculo fue desarrollada en este episodio de manera conmovedora, y a la vez constituye un brutal recordatorio de lo que este fin del mundo le ocasionaría a los seres humanos.

El tercer episodio de The Last Of Us recibió muy buenas críticas.

De yapa, este episodio provocó algo similar a lo logrado por Stranger Things con el hit ochentoso de Kate Bush, Climb that Hill. En una escena en que Joel y Ellie parten a bordo de la camioneta de Bill, en el stereo comienza a sonar Long Long Time -mismo título que el capítulo- de Linda Ronstadt. Según informó Spotify, a partir de esto se produjo un aumento de más del 4,800% en las reproducciones del tema.

Para súper fans, también hay en la plataforma un podcast oficial de la serie a cargo de Troy Baker, que interpretó a Joel en el videojuego.

Diferencias entre la serie y el videojuego

Hasta ahora no se han advertido demasiadas discrepancias de la ficción de HBO Max respecto de su inspiración. Podemos contar una relativamente notoria, como que la primera manifestación de la mutación mortal del virus Cordyceps que había sido en América del Sur, aquí se dio en Yakarta, Indonesia.

Otro punto interesante, seguramente instalado en pos de dotar de mayor dinámica narrativa a la serie, es que los infectados poseen una suerte de "mente de colmena" ausente en el juego de Sony.

De todas formas, uno de los co-showrunners de la ficción es Neil Druckmann, el director creativo de Naughty Dog, por lo que al menos no habría demasiados conflictos artísticos en ese sentido.

Música para nuestros oídos

La apertura de The Last of Us nos suena familiar desde el primer acorde. Y es que el argentino Gustavo Santaloalla es responsable de la banda sonora original de esta producción, tanto en la pantalla como en Playstation.

“Hasta ese momento, lo que se esperaba en la música de una película [y de un videojuego] era generalmente un pianito y una orquesta. Y, de pronto, solo suena una guitarra o, este, un Ronroco haciendo unas notitas nada más y, sin embargo, a veces es todo lo que hace falta”, aseguró el músico -ganador del Oscar en 2005 por sus composiciones de Secreto en la Montaña- a La Vanguardia.

Gustavo Santaloalla llegó a un público joven a través de este trabajo.

Santaolalla dedicó dos años y medio a componer la banda sonora del primer The Last of Us y tres años y medio en hacer la de la segunda parte. "Le estoy muy agradecido [a The Last of Us] porque he tenido la suerte de tener seguidores que han conectado con mi música desde muy chicos. Si bien tengo gente que se ha acercado a mi música a través de mis canciones al principio, mi banda (Bajofondo), cosas que yo he producido… cada audiencia tiene sus características y quienes se han acercado a mi por The Last of Us tienen una apreciación de mi música muy especial y profunda" declaró.

¿Puede suceder este apocalipsis zombie?

Entre las muchas inquietudes que despertó el estreno de The Last Of Us, sin dudas el más paranoico es el que se focaliza en qué tan peligroso sería este virus. El Cordyceps es de hecho un organismo real, que cuenta con una capacidad innata para modificar el comportamiento de su huésped, mientras lo devora por dentro.

No entremos en pánico: al menos por ahora, solo puede invadir seres cuya temperatura corporal sea inferior a los 32 grados centígrados. Por ahora estamos salvados. En la serie, el hongo evoluciona gracias, claro, al cambio climático, y logra adaptarse y sobrevivir a los 37 grados centígrados del cuerpo humano.

"Tal y como es en la serie, podría darse teóricamente en el futuro, pero es un escenario evolutivo que requiere de millones de años. Los Cordyceps actuales han sido seleccionados en un proceso evolutivo de millones de años", aseguró Javier Diéguez, investigador científico y profesor asociado de la Universidad de California al portal El Mundo de España. Menos mal.