Las últimas historias dentro de la saga de Sherlock Holmes, el popular personaje que creó Sir Arthur Conan Doyle, pasarán al dominio público luego de casi 100 años protegidas por copyright en Estados Unidos.

Son los relatos cortos La inquilina del velo (The Adventure of the Veiled) y Shoscombe Old Place (The Adventure of Shoscombe Old Place), que dejarán de estar protegidos por la Ley de Extensión de Plazos de los Derechos de Autor de Estados Unidos, también conocida como la Ley de Protección a Mickey Mouse.

El famoso detective Sherlock Holmes fue creado por Sir Arthur Conan Doyle

En su momento, esta legislación sancionada en 1998 aprobó que todas las obras publicadas en 1927, de cualquier índole artística, pasarán al dominio público en 2023. Ya faltando poco para Año Nuevo, esto sucederá el Día del Dominio Público en Estados Unidos, el 1º de enero.

Relatos de Sherlock Holmes pasan al dominio público: qué significa

Las obras del famoso detective en cuestión son parte de El Archivo de Sherlock, siendo el último tomo de las 12 historias que salieron en 1927.

¿Qué significa que pasarán al dominio público? Que cualquier persona puede hacer reediciones y venderlas, remixarlas o reutilizarlas, dependiendo de qué tipo de pieza artística se trate, sin necesitar el permiso de los autores.

Estos cuentos de Sherlock Holmes no son los únicos que pasarán al dominio público este fin de semana: la obra Al Faro de Virginia Woolf, la película muda The Lodger: A Story of the London Fog de Alfred Hitchcock, y Wings de William A. Wellman y Harry d'Abbadie d'Arrast, el primer largometraje en ganar el Oscar a Mejor Película también serán liberados para el público.

Sherlock Holmes y los problemas de copyright

A pesar de que la mayor parte de la obra de Sir Arthur Conan Doyle ya no estaba protegida por copyright, sí es cierto que estos dos relatos tuvieron problemas respecto a los derechos de autor.

La serie de películas Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown de Stranger Things, despertó una controversia cuando los herederos del escritor inglés denunciaron a Netflix por el estreno de la producción sin su permiso.

Enola Holmes tuvo que enfrentar un proceso legal por los derechos de copyright contra los herederos de Conan Doyle

La serie inglesa Sherlock, una de las adaptaciones más conocidas del famoso detective con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

En ese caso, los demandantes apuntaron a ser propietarios de los “sentimientos” del personaje del mundo de la literatura.

Aún así, existen decenas de adaptaciones del cine y la televisión sobre Sherlock Holmes que no lidiaron con estos asuntos, como es el caso de la serie Sherlock, producida por la BBC y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.