Un experimento literario de todas las formas posibles

De la mano de la reciente editorial Obloshka, Daniel Guebel publicó su nueva novela y diálogo con BAE Negocios.

—¿Cómo surgió la idea de Enana Blanca?

—Solita y su alma, como un desvío de la intención originaria. Hacía años que quería escribir una novela sobre Tycho Brahe, el astrónomo danés más importante de Occidente antes de la aparición de Copérnico. Gran personaje, una especie de renacentista mezcla de dictador, jugador, brujo, mujeriego y espadachín, con una vida y una muerte interesantes. Durante esos años busqué biografías suyas, me olvidé de él, resucitó en mi memoria, volví a olvidarlo, y un buen día me dije "Ma sí, si no empiezo ahora no lo voy a hacer más". Y fui derecho a Wikipedia. A la media página de lectura, encontré que el gran descubrimiento de Brahe, la supernova 1572, había sido descubierta por astrónomos chinos y coreanos dos siglos antes de que él alzara los ojos al cielo. En resumen, de Tycho Brahe me quedó la primera media página de Wikipedia y luego seguí con la biografía imaginaria de mi astrónomo chino, el filósofo y poeta sentimental Chiang Kwai Feing y su trágica novia Mei Nung, quienes supieron antes que nadie que el fin del mundo se acercaba en la figura de esa luz que bajaba desde los espacios infinitos hacia la Tierra.

—¿Por qué decidió hacer páginas completas en chino?

—El traductor se tomó un gran trabajo al pasar los dos poemas cosmológicos de Chiang Kwai Feing y Mei Nung del chino mandarín al castellano. Me pareció apropiado que cualquier lector con conocimientos formales de la lengua original pueda cotejar la fidelidad estricta de la traslación.

—¿Es, de alguna forma, un experimento literario?

—De todas las formas que pude. Citas, combinaciones, paranoia, conspiración, amor, poesía, elegancia y vulgaridad.

—¿Qué le gustaría que el lector encuentre en esta novela?

—Lo que pedía William Blake: "Obras de la pasión y de la imaginación".

—¿Cual es el rol de la literatura en tiempos de crisis ?

—De acuerdo a la posición del autor: rol adelante o rol para atrás. Hay una demanda cansina, como un eructo luego de una cena indigesta, que pide siempre la justificación de la literatura por su función presuntamente iluminadora de lo real político, bastante oscurecido por los lenguaraces del periodismo y sus posiciones binarias respecto de cualquier mandatario ocasional y su estricta fidelidad a la voz del amo. En síntesis, no es la literatura la que esclarece sobre la sucia confusión de lo real, sino la que construye lecturas de lo existente bajo el imperio de la forma que determina sus despliegues.

—¿Cuando supo que querías ser escritor?

—En agosto de 1963, cuando aprendí a leer.

—Cuando termina una novela, ¿ya está pensando en otra?

—Antes, de joven, sí. Ahora son vacíos tiempos de espera hasta que aflora un anhelo, reaparece el deseo de una forma, amanece un asunto. No siempre son novelas. A veces teatro, a veces cuentos.

—Este libro, ¿dentro de qué género lo pondría? ¿Qué piensa de las etiquetas ?

—Novela de ambiente oriental de trono profético, ritmo veloz, sintaxis acuciosa, poesía cosmológica. Las etiquetas son buenas para averiguar el precio de las remeras y la composición de su materia. Siempre algodón, nunca lycra.

—¿Ser escritor le da la posibilidad de vivir otras vidas?

—Sí, todas las que puedo imaginar -a medida que pasan los años, cada vez el círculo se cierra más y el deseo de ampliación crece más-, menos la mía, que no me resulta particularmente interesante.