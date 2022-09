La noticia sacudió al mundo del tenis en la mañana de este jueves 15 de septiembre. Es el día que los fanáticos no esperaban, porque se despide una leyenda con todas las letras. Roger Federer, a sus 41 años, confirmó que abandonará su carrera deportiva en las próximas semanas. El suizo lo intentó todo y, cuando parecía que este año regresaría a las pistas, su rodilla parece haberle dicho basta.

Con 24 años en la élite del deporte, en los que cosechó 20 títulos de Grand Slam y más de 100 títulos, Federer le envió un mensaje a "los fanáticos que dan vida al deporte". El nacido en Basilea afirmó que "he trabajado duro para volver a la forma competitiva completa, pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años y he jugado más de 1.500 partidos en 24 años", comenzó. En sus primeras palabras le agradeció al tenis, ya que lo ha "tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado", aunque reconoció que "es el momento de terminar mi carrera competitiva".

Los inicios de un joven Federer

El máximo ganador de Wimbledon (8) explicó que es "una decisión agridulce, porque extrañaré todo lo que me ha dado la gira, pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar". En paralelo remarcó que se considera "una de las personas más afortunadas de la Tierra" por su "talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible".

Se retira Roger Federer

¿Cuándo será la despedida de Roger? Según confirmó el propio protagonista, su "The Last Dance" será en Laver Cup, torneo que mide a los mejores tenistas europeos y sudamericanos, el cual se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en Londres. "Mi último evento ATP Tour", sentenció, aunque marcó que volverá a jugar más tenis "en el futuro".

De todas formas, la gran reflexión de Federer no se relacionó con sus logros en el tenis. Habló de ser un afortunado por llegar a conocer tantos países, cuando de niño era un alcanzapelotas en Basilea. Fue "tan profundo y mágico que parece como si ya hubiera vivido toda mi vida" y, por sobre todas las cosas, "me he sentido increíblemente vivo".

Además, no hay mejor forma para describirlo que las brillantes palabras del jugador francés Richard Gasquet, en una entrevista con L'Equipe en 2021. Afirmó que Federer era el mejor jugador de todos los tiempos porque, independientemente de los números, "la estética" y "la gracia" lo hacían "irreemplazable".

El último partido de Federer en su carrera

Increíblemente, Roger Federer es una leyenda de dos siglos distintos. Dio su primer paso en el tenis a los 16 años, en julio de 1998, con una derrota por 6-4, 6-4 ante el argentino Lucas Arnold Ker. El suizo debutó con el pie izquierdo en Gstaad, ciudad de su amada Suiza.

Con 103 torneos conquistados en el circuito, el suizo jugaría, aunque sin conocerlo en ese preciso instante, su último partido ante Hubert Hurkacz de Polonia, match que culminaría en derrota por 6-3, 7-6 (7-4), 6-0 en julio de 2021. La particularidad de este encuentro es que se llevó a cabo en Wimbledon, certamen que algunos llaman el "patio de casa de Roger Federer". Con 39 años, aquel partido fue su última función en un torneo ATP.

El último match de Federer fue en Wimbledon

La fortuna de Roger Federer

Tal como indica un informe de la ATP, el suizo obtuvo 130.594.339 dólares en premios por su participación en diversos torneos a lo largo de su carrera. Su año predilecto fue el 2007, donde recaudó 8.611.510 dólares por los ocho títulos conquistados, entre ellos el Australian Open, Wimbledon y el US Open. Aunque, estos montos se vieron afectados por los impuestos del país donde tribute.

Sin embargo, la vida de Federer no se basó en ganar dinero en el circuito. También fue acompañado por grandes marcas, como es el caso de la indumentaria Uniqlo (contrato anual de 30 millones de dólares). A su vez, acordó patrocinio con Rolex, Moet & Chandon, NetJets, Mercedes-Benz, Lindt, Wilson y Barilla. De todas formas, el plato fuerte fue el extenso acuerdo con Nike, empresa que lo vistió en casi la totalidad de su carrera profesional.

A fines de 2021, según datos de la revista Forbes, Federer contaba con una fortuna de 1.090 millones de euros.

Roger Federer luce un Rolex de plata

Roger Federer títulos

El suizo de 41 años conquistó a lo largo de su carrera los siguientes títulos:

20 Grand Slams (8 en Wimbledon, 6 en Australian Open, 5 en el US Open y 1 en Roland Garros)

(8 en Wimbledon, 6 en Australian Open, 5 en el US Open y 1 en Roland Garros) 6 ATP World Tour Finals

28 ATP Masters 1000

24 ATP 500

25 ATP 250

Oro en los Juegos Olímpicos

1 ATP Masters 1000, 3 ATP 500 y 3 ATP 250 (dobles)

En el "patio de su casa"

La trilogía del tenis: Nadal-Federer-Djokovic

En lo que respecta a la tabla general de máximos ganadores de Grand Slam, Roger quedó por debajo del serbio Novak Djokovic (21) y el español Rafael Nadal (22). En el último tiempo, el diestro perdió terreno en el circuito, tras recuperarse una lesión en su rodilla derecha. Sin embargo, junto a dichos gladiadores del tenis, han dado cátedra para los fanáticos. Incluso, algunos los consideran los tres mejores tenistas (el orden varía) de la historia.

Quien se pronuncio al respecto del retiro de Federer fue Nadal. El mallorquí, quien batalló en sus inicios ante el suizo, le envió un mensaje a través de sus redes sociales: "Ojalá nunca hubiera llegado este día. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha".

Del Potro también se despidió de Roger Federer

Hace algunos días, se cumplieron 13 años de aquella final que protagonizaron un experimentado Roger Federer y un joven Juan Martín del Potro. La definición del US Open tuvo un desenlace inesperado: la "Torre de Tandil" ganaría su primer y único Grand Slam. Fue triunfo por 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2, con nada más ni nada menos que 20 años para Juan Martín.

Sin embargo, dejando de lado los enfrentamientos deportivos, el tandilense tiene una amistad con el suizo por fuera del circuito. Es por eso que, en un día tan particular para la carrera de Roger Federer, "Delpo" le escribió unas sentidas palabras en Instagram. "Gracias por enseñarnos con tu ejemplo dentro y fuera de la cancha. Soy un agradecido por haber compartido tu carrera y haber podido jugar tantos partidos junto", fue una de las frases más sobresalientes del posteo.