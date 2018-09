En el panel de economistas, el representante de la Consultora Radar, Martín Alfie señaló que "la falta de previsibilidad de casi todas las variables económicas frena el desarrollo de la actividad industrial". Además consideró que la coyuntura económica actual "necesita en forma imperiosa que se establezca un esquema para reducir la inflación" y dijo que para lograrlo "hay que trabajar sobre el problema tarifario y coordinar acciones con metas realistas, creíbles y no fantasiosas que requieren constantes modificaciones".

Por su parte, el economista y director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún, recordó que "en 2017 se había recuperado un poco de la actividad industrial tras una fuerte caída en 2016", pero alertó que "esa buena noticia no se pudo prolongar este año". Dragún dijo que "el único sector que no siente con fuerza esta caída es el automotriz, aunque la restricción de la demanda interna y el aumento del tipo de cambio también está empezando a afectar a ese sector". Por último, la directora de Eco Go Consultores, Marina Dal Proggetto, aseguró que "el desarrollo industrial de Argentina sufre con fuerza la falta de un balance entre los esquemas que plantean las distintas administraciones".