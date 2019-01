Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energía, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.

Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.

Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.

Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes -el 28 de diciembre- todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.

Por lo pronto, Torroba, hasta ayer a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.

Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.

En diciembre este diario señaló la pulseada que desataron ante el Gobierno las provincias productoras de biocombustibles, que conforman la Liga Bioenergética, con una fuerte presión para incrementar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso implique la aplicación de un nuevo impuesto.

En diciembre del año pasado hubo tensiones al respecto entre el entonces secretario Javier Iguacel y los gobernadores. Tras impulsar su idea de aplicar impuestos al biodiésel y luego dar marcha atrás, desde Energía ya no quisieron responder si volverían a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".

La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.

En ese momento, el ministro de la Producción de Tucumán, Luis Fernández, le aclaró a este diario que rechazaba de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.

Con ese telón de fondo fue que Torroba presentó ayer su renuncia a la dirección de Biocombustibles y abandonó el equipo liderado por Lopetegui en Energía.