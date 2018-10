Con tasas de hasta 72%, intervenciones en el mercado de futuros y la ayuda de bancos oficiales, el Central'>Banco Central empujó el dólar fuertemente a la baja, en el debut del esquema de bandas de flotación acordado con el FMI.

El BCRA puso en marcha ayer su nuevo plan monetario con una clara señal hacia el mercado de que se siente cómodo con un precio de equilibrio para la divisa que no supere los 40 pesos.

En una acción coordinada con el Tesoro, la entidad que conduce Guido Sandleris logró que el dólar mayorista retrocediera casi 4% ayer, a 39,60 pesos. El minorista acompañó la tendencia con una baja en promedio de $1,15, que lo ubicó en los $40,74 en las pizarras.

Tal como había anticipado, el Central buscó secar la plaza de pesos mediante una subasta de letras de liquidez a 7 días (Leliq). Ofreció $60.000 millones pero la demanda de los bancos fue mayor y terminó adjudicando $71.060 millones, con una tasa de corte que llegó a un máximo de 71,99%, y un promedio de 67,175 por ciento.

Según Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios, la tasa fue "la máxima que se llegó a pagar en inversiones en pesos que se recuerda de los últimos años, a fin de desalentar a los compradores de dólares". El viernes el BCRA ya había subido la tasa de las Leliq al 65 por ciento.

Con la nueva suba de tasas de ayer, el Central pudo renovar la totalidad de los poco más de $69.600 millones en letras de liquidez que vencían y aspirar $1.400 millones más.

Operadores señalan que la entidad volvió a intervenir además en el mercado de futuros, donde el precio de los contratos acompañó la baja del billete, y que el Banco Nación, le dio una mano con ventas en la plaza cambiaria, por orden y cuenta del Tesoro, cuando la divisa mayorista rompió la barrera de los $40 cerca del mediodía.

La presencia de los bancos oficiales en el mercado fue acotada pero "oportuna", coinciden en la city.

"Me parece que el dato del día fue que los bancos públicos salieron a vender desde temprano y marcaron un techo. Eso hizo que hubiera calma durante el día", afirmó Martín Alfie, economista jefe de Radar Consultora.

"No me queda claro cuánto espacio hay para sostener esa política. En este esquema, el BCRA no tiene mucho para hacer: no vende ni compra dólares hasta que el tipo de cambio toca alguna de las bandas, y en cuanto a las tasas, las licitaciones son a precio de mercado", agregó.

Analistas señalan que la caída de ayer fue una buena señal pero que será crucial ver el movimiento de los próximos días.

"Octubre comenzó con un panorama alentador para el diseño de la nueva política del Central'>Banco Central, con el dólar mayorista perdiendo un poco más de toda la ganancia obtenida el viernes pasado, pero habrá que esperar unos días más para verificar si el cambio de tendencia llegó para instalarse o si por el contrario, la corrección de hoy (por ayer) fue sólo una reacción puntual del mercado que se irá diluyendo durante la semana", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Tasas en alza

Luego de que el BCRA secara la plaza de pesos mediante una nueva suba de tres puntos porcentuales para los encajes bancarios el viernes pasado y de la licitación de Leliq de ayer, los bancos llegaron a pagar a sus pares tasas del 68% para obtener liquidez.

En tanto, la tasa de los adelantos en cuenta corriente, uno de los instrumentos más utilizados por las empresas para financiarse a corto plazo, trepó al 71,67 por ciento.

Economistas advierten que el ajuste monetario que puso en marcha ayer Sandleris tendrá claras consecuencias sobre la actividad económica, por lo que ya comenzaron a recortar sus proyecciones de crecimiento para lo que resta de este año y el próximo.