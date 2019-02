El titular de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) del Neuquén, Carlos Ciapponi, reclamó al presidente Mauricio Macri que "se deje de joder" con los aumentos de tarifas, a los que calificó de "barbaridad". "Que Macri se deje de joder, los aumentos no dependen de las cooperativas. No se puede trasladar más los precios a los usuarios porque no lo pueden pagar", se quejó el directivo.

El Gobierno pretende que las cooperativas de electricidad eliminen de sus facturas los costos extras, en una jugada similar a la del año pasado cuando le pidieron a provincias y municipios que saquen las cargas de las boletas, tras la sanción de una ley en el Congreso que limitaba los tarifazos.

Por Twitter, Macri había afirmado que "son muchas las cooperativas eléctricas que le suman a las boletas de electricidad gastos que no corresponden al consumo de los usuarios. La lista de agregados es escandalosa y va desde las tasas municipales, la televisión digital o los postes, hasta sepelios o el pavimento".

"Vamos a terminar de una vez por todas con estas avivadas, apoyados en la normativa que prohíbe sumar cargos a la boleta de electricidad", había agregado el jefe de Estado.

En declaraciones radiales, Ciapponi replicó que "este Gobierno nos lleva a la quiebra. Macri y su equipo económico son los únicos responsables de semejante barbaridad, ningún otro".

"Desde que se decretó la Emergencia Eléctrica, han aumentado las tarifas eléctricas en un 2.500%. Nunca en la historia la tarifa de la energía ha sufrido este ajuste, ninguna otra cosa ha aumentado tanto como la energía", alertó.

El dirigente explicó que las distribuidoras "le compran a la Secretaría de Energía la energía eléctrica. En marzo 2016 pagamos $6 millones: este mes tenemos que pagar 150 millones".

Además, consideró necesario "revisar si los generadores de energía son eficientes. En la Argentina se paga u$s74 el megavatio, en Estados Unidos sale 40 y en Brasil, 20".

"Hay que revisar quienes son las generadoras, sobre todo las que tienen gas, a quiénes pertenecen, quiénes son los dueños de los paquetes accionarios. Ahí se va a encontrar la respuesta", añadió.

"La manera en que se determina el precio de la energía en Cammesa o en la Secretaria de Energía no tiene nada que ver con la realidad que vive la mayoría de los vecinos en la Argentina", advirtió.

"No hay ninguna cooperativa eléctrica que haya logrado los créditos que le dieron a Edenor y Edesur. El nivel de trato discriminatorio hacia las distribuidoras más chicas y, sobre todo a aquellas que tienen carácter cooperativa, es absolutamente cierto", concluyó.